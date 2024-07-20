'Напился – будь человеком': Егор Андрюшин заявил, что его выступление чуть не сорвал гитарист, работающий со многими звездами. Видео

Pвездный визажист Егор Андрюшин, который недавно начал музыкальную карьеру, рассказал об инциденте с "пьяным" гитаристом. Артист заявил, что музыкант пытался сорвать выступление. Курьез попал на видео, а сам певец опубликовал ролик в соцсетях.

Видео дня

В посте на своей Instagram -странице Андрюшин выразил возмущение по поводу ситуации. По словам знаменитости, гитарист работает с Анной Тринчер, 100 Лица и CHICO & Qatoshi. Впрочем, несмотря на сотрудничество со звездами шоубиза, во время выступления Егора музыкант ходил по сцене, имитировал игру на гитаре, пил воду и показывал жесты руками.

Поэтому Андрюшин предположил, что "хулиган" находился в нетрезвом состоянии. "Это максимальное неуважение ко мне, как к артисту! – говорится в сообщении. – Выперся на сцену пьяный гитарист. Начал ходить по сцене, пить воду, имитировать игру на гитаре, стучать по тарелкам! И это профессионал? Это что, проходной двор? Напился – будь человеком!"

Подписчики визажиста разделились на два лагеря: одни осудили организаторов и поведение музыканта, другие утверждали, что гитарист добавил выступлению "изюминки":

"А здесь большие вопросы к организаторам! Почему артист должен беспокоиться за то, что на сцене появится какое-то быдло?"

"Явно видно, что гитарист не уважает таких мужчин, поэтому у него соответствующее поведение".

"Хороший гитарист, добавил интереса к выступлению".

"Я была на этом выступлении и не заметила, чтобы этот человек что-то испортил. Он просто был на фоне и никто его не увидел".

"Он добавил изюминку твоему выступлению. Это испытание, для тебя, как для звезды".

"Егор, ты звезда! Он захотел поиграть под твоей славой. Извини его".

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