УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Герой стал убийцей, у жертвы туберкулез, а я беременна двойней". Бывшая шеф-редактор шоу "Касается каждого" рассказала удивительную историю

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
609
'Герой стал убийцей, у жертвы туберкулез, а я беременна двойней'. Бывшая шеф-редактор шоу 'Касается каждого' рассказала удивительную историю

Леля Боравлева, в прошлом шеф-редактор и сценарист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" и "Касается каждого", рассказала о впечатляющих случаях, с которыми пришлось столкнуться во время создания проектов. В частности, журналистка вспомнила историю о герое одного из выпусков, ставшего убийцей вскоре после съемок.

Видео дня

Воспоминаниями сценаристка поделилась в эксклюзивном интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA. Работая старшим редактором "Касается каждого", Боравлевой пришлось пережить настоящий детектив, который мог оставить отрицательный след на ее здоровье.

"Герой стал убийцей, у жертвы туберкулез, а я беременна двойней". Бывшая шеф-редактор шоу "Касается каждого" рассказала удивительную историю

По словам журналистки, тогда ей пришлось уговаривать будущих фигурантов расследования. Оказалось, что женщину-героиню выпуска убил ее старший сын, забив до смерти. Юноша не смог простить матери, что его 4-летний брат оказался в детском доме. "Этот старший сын ее убил, женщину-героиню, свою мать. Это произошло не прямо на съемках, а мы говорили с ним, провели весь день. Когда мы уехали, он начал избивать свою мать", – рассказала гостя.

"Герой стал убийцей, у жертвы туберкулез, а я беременна двойней". Бывшая шеф-редактор шоу "Касается каждого" рассказала удивительную историю

Ради сюжета, рассказывает продюсер, она оставила своего ребенка и пожертвовала здоровьем, ведь на момент съемок имела высокую температуру. Впоследствии редактор узнала ужасную новость: "Через несколько недель меня набирает следователь и говорит: "Знаете, мы сделали вскрытие погибшей – у нее была открыта форма туберкулеза". А я с температурой 39 просидела с ней целый день в одной машине".

"Герой стал убийцей, у жертвы туберкулез, а я беременна двойней". Бывшая шеф-редактор шоу "Касается каждого" рассказала удивительную историю

Спустя некоторое время Боравлева узнала, что беременна двойней. "Никто не проводил беседы по безопасности журналистов. Просто у вас есть редакторская задача, вы едете и работаете", – добавила она.

Читайте эксклюзивное интервью с Лелей Боравлевой вскоре на OBOZ.UA

Ранее OBOZ.UA писал о смерти любимой женщины Клинта Иствуда, сделавшей его счастливым. Что известно о Кристине Сандере и бывших иконы Голливуда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!