'Герой стал убийцей, у жертвы туберкулез, а я беременна двойней'. Бывшая шеф-редактор шоу 'Касается каждого' рассказала удивительную историю

Леля Боравлева, в прошлом шеф-редактор и сценарист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" и "Касается каждого", рассказала о впечатляющих случаях, с которыми пришлось столкнуться во время создания проектов. В частности, журналистка вспомнила историю о герое одного из выпусков, ставшего убийцей вскоре после съемок.

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Воспоминаниями сценаристка поделилась в эксклюзивном интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA. Работая старшим редактором "Касается каждого", Боравлевой пришлось пережить настоящий детектив, который мог оставить отрицательный след на ее здоровье.

По словам журналистки, тогда ей пришлось уговаривать будущих фигурантов расследования. Оказалось, что женщину-героиню выпуска убил ее старший сын, забив до смерти. Юноша не смог простить матери, что его 4-летний брат оказался в детском доме. "Этот старший сын ее убил, женщину-героиню, свою мать. Это произошло не прямо на съемках, а мы говорили с ним, провели весь день. Когда мы уехали, он начал избивать свою мать", – рассказала гостя.

Ради сюжета, рассказывает продюсер, она оставила своего ребенка и пожертвовала здоровьем, ведь на момент съемок имела высокую температуру. Впоследствии редактор узнала ужасную новость: "Через несколько недель меня набирает следователь и говорит: "Знаете, мы сделали вскрытие погибшей – у нее была открыта форма туберкулеза". А я с температурой 39 просидела с ней целый день в одной машине".

Спустя некоторое время Боравлева узнала, что беременна двойней. "Никто не проводил беседы по безопасности журналистов. Просто у вас есть редакторская задача, вы едете и работаете", – добавила она.

Читайте эксклюзивное интервью с Лелей Боравлевой вскоре на OBOZ.UA

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