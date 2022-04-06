'Нами правит маразматик. Нас поубивают!' Ефросинина рассказала о реакции российских звезд на ее призыв выходить на протесты

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая во время войны направила работу своего благотворительного фонда на сбор средств для помощи женщинам, детям и пожилым людям, рассказала о реакции российских звезд на ее призыв выходить на протесты. В течение недели она обращалась к коллегам из РФ с просьбой не молчать, однако они побоялись.

Как рассказала Ефросинина в интервью на Радио НВ, несмотря на это, она решила продолжать призывы протестовать против режима в РФ. Хоть в России и заблокировали Instagram, россияне все равно находят способы смотреть ее ролики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У меня была неделя, чтобы донести до русских, что надо выходить на улицы. Я использовала все ресурсы. Я не смогу назвать имена, потому что они действительно на коленях почти просили. Мне написали несколько известных ютуберов, таких известных, что там по несколько миллионов подписчиков, они безумно популярны в аудитории 18+. Они написали что-то вроде: "Маша, вы действительно верите, если выходить на улицы, мы что-нибудь изменим? Вы не понимаете, нами правит маразматик. Нас просто всех убьют", – рассказала Ефросинина.

Видео дня

Телеведущая отметила, что после нескольких подобных заявлений российских звезд поняла, что ничего не изменится. Однако решила отступать не сразу. Она понимала: если ее обращения как-то передаются, то нужно продолжать делать это, ведь "россияне смотрят ее видео до сих пор".

Звезда также отметила, что россияне пишут ей гневные комментарии, отрицательно высказываются о ее детях: "Они все желали моему сыну кастрации кислотой..."

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала пропагандистское сообщение российского певца Николая Баскова и ложь ему подобных путинистов. Звезда разгромила утверждение исполнителя о "российской правде", назвав диктаторский режим в РФ – извращением.