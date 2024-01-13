'Нам ставили диагноз – бесплодие'. Звезда 'Танцев со звездами' Евгений Кот признался, как отреагировал на новость о долгожданной беременности жены

Звездный хореограф Евгений Кот, который, как стало известно недавно, скоро станет отцом, рассказал, как жена сообщила ему о долгожданной беременности. Наталья четыре года пыталась забеременеть, посещала с мужем врачей, поставивших нелестный диагноз – бесплодие.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал Евгений Кот. Звезда "Танцев со звездами" говорит, что жена сама не ожидала, что тест на беременность покажет положительный результат.

"Наталья сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи, – рассказывает Евгений Кот. – Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого. То старались, то нет, снова пытались, пробовали все возможные варианты, не отчаивались. Нам ставили диагноз – бесплодие… Однако мы верили, что наши планы осуществятся".

"И сейчас я хочу сказать всем будущим родителям, мечтающим о маленьком чуде, но пока оно по каким-то причинам не приходит в их жизнь: не надо терять веру. Все произойдет, если вы искренне хотите этого. Я часто думаю, что, возможно, именно сейчас настал период, когда мы с Натальей действительно к этому готовы", – добавляет Кот.

Евгений Кот говорит, что они с женой решили не скрывать радостную новость от общественности, потому что "понимали, что эта информация все равно выйдет наружу": "Не хотели, чтобы об этом рассказал кто-нибудь, как иногда бывает".

Такая история произошла, как известно, с Натальей Могилевской, которую сняли на улице с младшей дочерью, когда еще никто не знал, что она удочерила двух девочек.

"Я, кстати, знал о том, что Наталья стала мамой, но молчал, – говорит Кот. – Не расспрашивал ничего у нее, не обсуждал это с другими, чтобы не разгонять волну. Это очень интимная история. В нашем случае мы решили, что должны творчески об этом рассказать. Сняли видео, которое решили сделать в украинской стилистике. Мне кажется, что сейчас это очень правильный шаг".

Полное интервью с Евгением Котом читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 14 января.

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