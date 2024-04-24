'Наконец-то реалии, а не розовые очки': защитник Украины рассказал Николасу Карме о своем луке и очаровал сеть

Украинский защитник бригады "Азов" рассказал о стоимости своего "образа" известному львовскому блогеру Николасу Карме, который интересуется стоимостью нарядов украинских звезд и обычных прохожих. От интернет-пользователей воин получил море увлечений и даже звание владельца лучшего лука.

Мужчина как раз шел по улицам Львова, когда к нему подбежал блогер. Он рассказал, что в настоящее время служит в 6 батальоне 12 бригады "Азов". Как видно на видео, которое Николас Карма опубликовал в Instagram, мужчина был полностью укомплектован, где рассказал стоимость каждой вещи до деталей.

Амуниция ему стоила немалых средств, что в сумме достигло около 6,5 тысячи долларов (254,5 тысячи грн). Однако, несмотря на такие шокирующие суммы, он потратил на свой "образ" на 1,5 тысячи долларов меньше, чем работница Львовской таможни Юлия Дрыга, которая ежемесячно зарабатывает всего 15 тысяч гривен.

Воин с собой имел автомат, который назвал "домашним оружием", а часы – поистине подарок бывшей девушки. Шлем ему обошелся в 25 тысяч грн, наушники Sordin – 15 тысяч грн, плитоноски – 40 тысяч грн, оружие и тепловизор – по 60 тысяч грн каждый, кевлар – 2 тысячи грн, варежки – 2 тысячи грн, защита паховой зоны – 4 тысячи грн и пояс – 9,5 тысячи грн.

Однако только одежда ему обошлась в около 37 тысяч грн: обувь Belleville – 12 тысяч грн, штаны – 6,5 тысячи грн, наколенники – 1,5 тысячи грн, панамка – 1 тысяча грн и куртка "Level 7" – 16 тысяч грн.

Воин признался, что самостоятельно покупает амуницию, хотя руководители бригады выдают все, что нужно военным.

В комментариях интернет-пользователи поддержали мужчину и назвали его "лук" лучшим из всех, которые приходилось видеть. В частности, соответствующее видео в Instagram за час с момента публикации насобирало 17 тысяч лайков.

"Не "гучами" и "прадами" единственными. Хороший, искренний парень".

"Этот лук значительно милее сердцу украиночки, чем "луивитоны" всякие".

"Лучший лук из всех луков – это лук нашего защитника".

"Наконец-то реалии, а не розовые очки".

"Николас, это ваше лучшее видео!"

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма встретил на улицах Львова известных супругов Мирошниченко, в разговор с которыми вмешался мужчина в нетрезвом состоянии.

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