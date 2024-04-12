Львовская чиновница, которая похвасталась луком 'за $8000' и была молниеносно уволена, попыталась оправдаться и снова оконфузилась

Главный государственный инспектор отдела складского учета Львовской таможни Юлия Дрыга опрометчиво похвасталась дорогим нарядом и аксессуарами в разговоре с блогером Николасом Кармой. Через час после публикации выяснилось, что ее уволили.

СМИ предполагают, что причиной стало именно видео, которое уже исчезло из профиля Николаса Кармы, но сохранилось у других пользователей. Как пишет Lviv Media, увольнение Дрыги подтвердили в пресс-службе таможни.

"Эта девочка у нас больше не работает", – заверили журналистов.

В видео, возмутившем сеть, Юлия Дрыга рассказывала, что ее шляпа от Руслана Багинского стоит 18 тысяч гривен, поводок для собачки от модного дома Gucci – $200, сумочка Louis Vuitton – $1500, обувь Hermes – $800, а часы Cartier – $5000. Остальные элементы наряда стоили до двух тысяч гривен.

Юлия Дрыга сама призналась, что работает на государственной должности, и, если верить декларации за 2023 год, ее заработная плата составляет около 15 тысяч гривен в месяц. Сердце девушки, как она рассказала блогеру, не занято.

Как пишет журналист Тарас Середич, Юлия сама попросила Николаса Карму удалить видео, и он прислушался к просьбе. Интересно, что после скандала она заявила, что все вышеперечисленное – подделка.

"Об этом она лично мне рассказала во время комментария и в слезах просила написать следующее: на таможне она работает с августа 2023-го, еще не успела адаптироваться к работе, часы Cartier – копия, сумка Louis Vuitton – это старая коллекция, но оригинал, которая была куплена давным-давно за деньги от бизнеса (интернет-магазина).В то же время на мой конкретный вопрос: "Что из всего, что вы назвали на видео, является оригиналом?" девушка ответила: "Ничего!" Немного путанина"? – написал журналист в Telegram-канале.

Кстати, по свежим данным Оpendatabot, именно Львовщина оказалась наиболее коррумпированной областью в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма, интересующийся стоимостью образов украинских звезд и обычных прохожих, встретил на улицах Львова известных супругов Мирошниченко, в разговор с которыми вмешался мужчина в нетрезвом состоянии.

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