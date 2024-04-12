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Львовская чиновница, которая похвасталась луком "за $8000" и была молниеносно уволена, попыталась оправдаться и снова оконфузилась

Катерина Малай
Люди
2 минуты
18,3 т.
Львовская чиновница, которая похвасталась луком 'за $8000' и была молниеносно уволена, попыталась оправдаться и снова оконфузилась

Главный государственный инспектор отдела складского учета Львовской таможни Юлия Дрыга опрометчиво похвасталась дорогим нарядом и аксессуарами в разговоре с блогером Николасом Кармой. Через час после публикации выяснилось, что ее уволили.

СМИ предполагают, что причиной стало именно видео, которое уже исчезло из профиля Николаса Кармы, но сохранилось у других пользователей. Как пишет Lviv Media, увольнение Дрыги подтвердили в пресс-службе таможни.

"Эта девочка у нас больше не работает", – заверили журналистов.

В видео, возмутившем сеть, Юлия Дрыга рассказывала, что ее шляпа от Руслана Багинского стоит 18 тысяч гривен, поводок для собачки от модного дома Gucci – $200, сумочка Louis Vuitton – $1500, обувь Hermes – $800, а часы Cartier – $5000. Остальные элементы наряда стоили до двух тысяч гривен.

Львовская чиновница, которая похвасталась луком "за $8000" и была молниеносно уволена, попыталась оправдаться и снова оконфузилась

Юлия Дрыга сама призналась, что работает на государственной должности, и, если верить декларации за 2023 год, ее заработная плата составляет около 15 тысяч гривен в месяц. Сердце девушки, как она рассказала блогеру, не занято.

Как пишет журналист Тарас Середич, Юлия сама попросила Николаса Карму удалить видео, и он прислушался к просьбе. Интересно, что после скандала она заявила, что все вышеперечисленное – подделка.

"Об этом она лично мне рассказала во время комментария и в слезах просила написать следующее: на таможне она работает с августа 2023-го, еще не успела адаптироваться к работе, часы Cartier – копия, сумка Louis Vuitton – это старая коллекция, но оригинал, которая была куплена давным-давно за деньги от бизнеса (интернет-магазина).В то же время на мой конкретный вопрос: "Что из всего, что вы назвали на видео, является оригиналом?" девушка ответила: "Ничего!" Немного путанина"? – написал журналист в Telegram-канале.

Львовская чиновница, которая похвасталась луком "за $8000" и была молниеносно уволена, попыталась оправдаться и снова оконфузилась

Кстати, по свежим данным Оpendatabot, именно Львовщина оказалась наиболее коррумпированной областью в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма, интересующийся стоимостью образов украинских звезд и обычных прохожих, встретил на улицах Львова известных супругов Мирошниченко, в разговор с которыми вмешался мужчина в нетрезвом состоянии.

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