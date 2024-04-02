Сколько стоит лук? Во время интервью с Инной и Тимуром Мирошниченко в кадр влез нетрезвый мужчина

Известный блогер Николас Карма, интересующийся стоимостью образов украинских звезд и обычных прохожих, встретил на улицах Львова известных супругов – адвоката Инны и телеведущего Тимура Мирошниченко. В разговор с ними вмешался мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который пожелал всего лучшего зрителям и исчез из кадра.

Звездная пара Мирошниченко поделилась ценами своих образов, которые в соответствии с последними погодными тенденциями были более легкими и весенними. Видео опубликовали в Instagram Николаса Кармы.

Образ телеведущего, похоже, собирала жена. Она объяснила, что футболка и брюки стоили около 6 тыс. грн в сумме. Такая цена поразила Тимура Мирошниченко, на что тот сделал популярный среди молодежи жест "фейспалм". В частности, с собой мужчина в руках нес рубашку в клетку и был обут в цветные кроссовки.

Сама же Инна Мирошниченко побоялась объявлять стоимость своих аксессуаров в присутствии мужа, поэтому попросила его немного отойти. Сумку Louis Vuitton она "купила в комиссионке" за €1000 (примерно 42 370 грн). Уже впоследствии к ним присоединился телеведущий, утверждающий, что, как бы жена ни скрывала цену, он все равно узнает о ней, увидев соответствующее видео в соцсетях.

Из других вещей образа адвоката была лаковая обувь за 2750 грн, черная длинная юбка за 1250 грн, свитер за 500 грн и синий шелковый платок, стоимость которого женщина не помнит. Свою куртку песочного цвета, ремень Gucci и украшения она так и не прокомментировала. В частности, большинство вещей, которые назвала женщина, были созданы украинскими брендами.

В начале так называемого интервью в разговор вмешался мужчина в нетрезвом состоянии, требующий внимания оператора. Прежде всего он сделал комплимент Инне и Тимуру Мирошниченко: "Если бы у меня была такая дама, как у вас, я бы был султаном".

"Всем хорошего дня! Счастья, здоровячка, всего наилучшего", – пожелал мужчина.

В частности, Николас Карма отметил, что считает семью Мирошниченко "суперсемьей", которая его вдохновляет. "Вы транслируете те эмоции, которые сейчас очень нужны в это тяжелое время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, супруги стали "Семьей года-2023". Они воспитывают двух собственных детей, а в конце июля 2023 года официально стали многодетной семьей – забрали из детского дома 2-летнего мальчика Марселя. В частности, пара сообщала, что планирует усыновить еще одного ребенка.

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