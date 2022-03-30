'Спалились' сами. Потап показал, как ему угрожают из России

Известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) опубликовал пост в соцсети, в котором показал, как ему угрожают россияне. Знаменитость отметил, что они делают это не грамотно, чем "палят" себя.

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. Потап показал скриншот переписки, на котором показан мобильный номер телефона РФ и сообщение, написанное на русском языке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие Шантажисты! У меня вам несколько предложений! Не поймите превратно, но! Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров телефонов, а если не удается отправить с украинского, то хотя бы пишите по-украински. Если не получается ни то не другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет российский флаг и фашистская свастика", – написал Потап.

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Он добавил, что российским шантажистам придется подождать, поскольку он очень занят войной.

"И самое главное, простите, но вам придется подождать, во-первых, я очень занят, как и все мои друзья-националисты, а таких больше 40 миллионов тем, что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами, а во-вторых вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь, Щиро дякую за розуміння!", – подытожил Потап.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Потап в стихах ответил пропагандисту Сергею Безрукову, абсурдно пригрозившему украинцам смертью на российских землях.

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