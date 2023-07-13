'Наиграно': Настя Каменских попыталась умилить фанов видео с детьми, но снова нарвалась на хейт

Известная украинская певица Настя Каменских в последнее время регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Причиной нового шквала хейта послужило видео артистки с детьми, а также ее размышления о детстве. Некоторым интернет-пользователям показалось, что звезда была неискренней.

Видео дня

Новый пост, вызвавший неоднозначную реакцию подписчиков, Каменских разместила на личной странице в Instagram. И если одни комментаторы набросились на певицу с критикой, то другие посчитали, что своей публикацией она намекнула на готовность стать мамой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Детство – один из самых прекрасных периодов жизни. Это о внутренней свободе, возможности быть собой: исследовать и удивляться миру, пускать солнечных зайчиков и смеяться так искренне, будто можешь обнять весь мир. Каждый момент рядом с детьми – особенный. Они ведь напоминают и о нашем детство: о чем мечтали, чего боялись, как радовались безделушкам и представляли себя взрослыми. Для всех детей сейчас хочется одного – счастливого и мирного будущего, чтобы они выросли сильными и волевыми и смогли построить такую же сильную страну по-настоящему несокрушимых людей", – оставила Каменских под роликом.

В видео 36-летняя звезда показала, как катается на самокате, гуляет по усеянному цветами полю, прячется в детском домике, а также общается с маленькими украинцами на своих концертах прямо на сцене.

И если, как мы уже успели заметить выше, некоторых интернет-пользователей эта картинка действительно умилила, и они решили, что Каменских намекает на свое желание стать мамой, то другим это показалось "наигранным".

Так, некоторые комментаторы оставляли под постом: "Боже, наиграно аж до слез", "Противно", "Настя сдрыснула с Потапом сразу, как началась война".

Напомним, на днях Каменских побывала в Кременчуге, где посетила госпиталь, в котором проходят реабилитацию украинские защитники. Знаменитость привезла героям необходимые вещи и имела возможность пообщаться с ними. Во время диалога бойцы начали снимать с себя шевроны и передавать их певице. Артистка не смогла сдержать эмоций, расплакавшись прямо перед бойцами. Но не все поверили искренности Каменских, припомнив ей недавнее интервью Маше Ефросининой и подчеркнув, что в любой ситуации Настя начинает плакать.

К слову, об интервью с Ефросининой. Мемы с Каменских после выхода видео "порвали" сеть. Певицу высмеяли из-за жалоб на "трудную" жизнь, а также ее несколько странное поведение. Подборку уморительных роликов со звездой – смотрите в нашем материале.

Как недавно сообщил OBOZREVATEL, Потап поздравил Настю Каменских с годовщиной свадьбы и оконфузился. Музыкант прикрепил к посту русскоязычную песню, что очень не понравилось фанатам. Подробнее читайте по ссылке.

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