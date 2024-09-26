Надя Дорофеева спасла ребенка в клипе на песню 'Колискова': видео в стиле хоррора довело до слез сеть

Известная певица Надя Дорофеева выпустила щемящий клип в стиле хоррора к своей новой песне "Колискова 2022", в которой спасла маленького мальчика. Артистка посвятила музыкальное видео украинским матерям, ежедневно защищающим детей от войны.

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Новую работу исполнительница опубликовала на официальном Youtube-канале. Пользователи сети не обошли вниманием клип, отметив, что не смогли сдержать слез во время просмотра.

"В каждую эпоху мамы пели детям колыбельные. Сегодня, в нашей стране, они поют, чтобы заглушить звуки сирен и пушек. "Колискова 2022" – это мое посвящение самым сильным и смелым женщинам мира, всем украинским матерям", – отметила знаменитость.

Надя Дорофеева объяснила, что видеоработа отражает жуткий сон матери, которая всеми силами пытается спасти своего ребенка от тьмы. Кошмар постепенно превращается в замкнутый круг, из которого, кажется, невозможно вырваться.

"Но это не сон – это наша реальность", – отметила артистка.

Любители творчества украинской звезды поделились своими впечатлениями от музыкального видео в комментариях. Пользователи сети отметили, что клип довел их до слез.

"На глазах слезы, мурашки по коже".

"Смотришь клип, но понимаешь, что это наша реальность сейчас. Спасибо, Надежда! Слушаю вас с надеждой!"

"В каждом движении чувствуется невероятная борьба, будто ты переживаешь вместе с ними каждый удар, каждое падение… Это больше чем игра – это целая история силы и веры в победу. Мурашки по коже от этой песни".

"Я плакала, когда впервые слушала эту песню, и плачу, вернее, отчаиваюсь сейчас, когда смотрю это видео. Материнская любовь огромна, мать бы отдала свою жизнь за ребенка".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дорофеева впервые рассказала об инциденте с российским дроном во время тура.

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