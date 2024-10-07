'Надо уметь разговаривать'. Сын Назария Яремчука озвучил свою версию отказа Ротару и Зинкевичу сняться в фильме о его отце

Музыкант Дмитрий Яремчук предположил, почему София Ротару и еще один легендарный исполнитель – Василий Зинкевич – отказались сниматься в документальном фильме "Яремчук. Незрівняний світ краси", посвященный его отцу – Назарию Яремчуку.

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По его словэтим артистам нужен был специальный подход и деликатность, а "одного того, что наш папа незаурядная личность, недостаточно для согласия участия в картине". Об этом Дмитрий рассказал в интервью OBOZ.UA.

Как известно, исполнительной продюсером картины стала певица Мария Яремчук – дочь Назария Яремчука от второго брака. Именно она в интервью медиа, которое было посвящено выходу картины, заявила, что приглашала Ротару и Зинкевича поучаствовать в картине, однако получила отказ.

"О Ротаре и Зинкевиче хочу сказать: к таким людям нужно иметь подход, быть очень деликатными, уметь с ними разговаривать, – объясняет Дмитрий Яремчук. – Одного того, что наш папа незаурядная личность, недостаточно для согласия участия в картине. Но такт – он или есть или его нет. Не знаю, можно ли эту черту характера воспитать. А еще нужно любить не себя в искусстве, а искусство – в себе. Понимаете?".

Ранее OBOZ.UA, что коллега и кум Назария Яремчука, музыкант Павел Дворский в интервью изданию изложил свою версию непоявления Ротару и Зинкевича в картине "Яремчук. Незрівняний світ краси".

"София Ротару и Василий Зинкевич – отличные исполнители и очень многое сделали для украинской песни. О причинах отказа нужно спрашивать у них лично. Но, думаю, еще будут сниматься картины о Яремчуке, в которых примет участие и Ротару, и Зинкевич", – уверен музыкант Павел Дворский.

Также в интервью OBOZ.UA певица Оксана Билозир эмоционально отреагировала на отсутствие в фильме о Назарии Яремчуке его первой семьи, а Дарья Яремчук, вторая жена легендарного исполнителя, публично ответила на критику.

Полное интервью с Дмитрием Яремчуком читайте здесь.

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