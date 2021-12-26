Савченко показала откровенную фотосессию в стиле "ваниль" и вызвала бурную реакцию в сети

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко удивила пользователей сети новой женственной фотосессией. Политик и экс-военная выбрала для себя очень необычные образы: два длинных пышных платья с декольте, которые акцентировали внимание на груди.

Свежими снимками 40-летняя украинка поделилась на личной странице в Facebook. Фотосессия состоялась в рамках интервью политика для телеканала 2+2. Отметим, что этот разговор летчица назвала "легким и ванильным" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения", – написала Надежда.

На снимках она предстала в двух образах: летящем голубом платье с рукавами-фонариками, а также в темном сером платье с необычным многослойным воротником.

Видео дня

Интересно, что оба наряда имели декольте и подчеркивали пышные формы Савченко. В обычной жизни знаменитость редко носит подобную откровенную одежду.

Интересно, что в комментариях непосредственно на Facebook-странице экс-народного депутата большинство реакций на фото позитивные. В то де время на других ресурсах фотосессия политика вызвала настоящие споры или даже критику.

Не исключено, что человек, который ведет аккаунт Савченко, "почистил" комментарии.

На других ресурсах мнения комментаторов разделились. Некоторые считают, что романтические образы Савченко совсем не идут, а некоторые завили, что фото действительно непривычные, но Надя выглядит отлично.

"Шальная императрица", "Моя первая реакция была "Ох ты!.." Ну а в целом, очень даже!" "Королева Великоборщаговки и Северной Троещины", "Слушайте, но выглядит она прекрасно", – пишут в сети.

Коротко о личности:

Надежда Савченко – 40-летняя украинская государственная и политическая деятельница. Герой Украины.

Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014-го по 29 августа 2019 года. Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ с 25 декабря 2014-го по 22 декабря 2016-го.

Бывшая военнослужащая, капитан ВСУ. Штурман-оператор вертолета Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Вооруженных сил Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Савченко поделилась с подписчиками снимками, на которых продемонстрировала, как доит корову, поит теленка, разжигает дровами печь, а также выращивает рассаду и подметает улицу.

А 3 ноября бывшая нардеп засветилась на акции антивакцинаторов в Киеве. Савченко заявила, что полностью поддерживает участников и их требования.