Надежда Матвеева, которая встречается с младшим на 20 лет мужчиной, объяснила, почему женщины должны делать прически и покупать новые платья во время войны

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева записала обращение к украинским женщинам. Знаменитость, которая уже более двух лет встречается с мужчиной, который на 20 лет ее младше, подняла весьма важную тему о том, что уместно или неуместно делать украинкам в условиях полномасштабной террористической войны.

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Так, порой общество диктует установки о том, что ходить в салоны красоты или покупать себе платья в таких страшных для Украины реалиях, это якобы "неправильно". Матвеева же доступно объяснила, почему никто не может указывать женщине отказываться от этого. Соответствующее видео она разместила на личной странице в Instagram.

"Кто сейчас может решать, должна ли украинская женщина заботиться о себе? Я об идее: "Какие процедуры, какая косметика, какие новые платья в такое трудное время?" Может, это решают те, кто годами не объявляет войну в Украине, чтобы спокойно заниматься своими делами, выводить деньги за границу, а нам же советовать собирать дроны у себя на кухне? Может, это решают женщины, которым уже давно ничего не хочется. Они опустили руки, и сил хватает только на то, чтобы осуждать других?" – начала телеведущая.

55-летняя звезда отметила, что подобные запреты могут стать первым шагом для начала депрессии. А потому это не просто "маникюр, макияж и шоппинг", это еще и определенная поддержка своего ментального состояния, которое у многих и так сильно пошатнулось после 24 февраля 2022 года.

"А вы осознаете, что мозг, если человек не заботится о своем физическом, эмоциональном состоянии, не заботится о своей внешности, получает сигнал – "все, нам здесь уже ничего не нужно, можно склеивать ласты и уходить из этой жизни". А вы знаете, что если у человека нет никакого желания по отношению к себе, это признак начала депрессии. Сначала для него, потом для семьи, а впоследствии и для общества?А вы понимаете, что когда одна женщина вкалывает ботокс, идет в спортзал, покупает новое платье или какую-то просто безделушку, другие женщины зарабатывают на жизни себе и своим детям?" – поделилась шоувумен.

В заключение Матвеева обратилась к соотечественницам с мотивирующим и таким важным призывом: "Поэтому, наши защитницы, волонтеры, работающие женщины, мамы в декрете, любите жизнь и себя в жизни!"

Следует отметить, что обращение Матвеевой отозвалось в сердцах многих украинских женщин. По крайней мере, об этом свидетельствуют лайки, которых меньше чем через сутки после публикации (на момент написания новости) собралось более 13 тысяч, и сотни комментариев. Украинки пишут, что слова телеведущей очень правильны и достойны того, чтобы к ним все прислушивались.

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