'Надеюсь узнать что-то о стойкости': в Украину приехала легендарная американская кантри-певица. Фото

Американская фолк и кантри-певица, девятикратная номинантка "Грэмми" и активистка Джоан Баэз посетила Украину. Она прибыла вместе с американским детским педиатром и общественным активистом Ирвином Редленером, а также его супругой Карен – соучредителем проекта Ukraine Children’s Action Project. Звезда вместе со своими спутниками побывала в лагерях переселенцев во Львове, а затем отправилась в Киев.

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Об этом исполнительница сообщила в Instagram. Она также встретилась с украинскими детьми в Варшаве, которые слепили для нее вареники, окрасив тесто в сине-желтые цвета. По словам Джоан, главное ее правило во время общения с молодым поколением – не спрашивать "Как дела?" и "Как ты себя чувствуешь?", ведь селебрити понимает, что они пережили ужасные события (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Теперь направляемся в Украину, где, вероятно, не так много шуток и хихиканья среди детей. Травма слишком глубока, она продолжает существовать. Я надеюсь узнать от них что-то о выживании и стойкости. И исполню им одну-две песни", – написала Баэз, находясь на пути в Украину.

Американка отметила, что она очень много обнималась с детьми во Львове. Знаменитость побывала возле театра оперы и балета, запечатлев, как малыши беззаботно играют у фонтана. "Субботний вечер во Львове. Жизнь именно такая, какой она должна быть", – подписала кадры вокалистка.

Также кантри-певица прошлась по самому центру столицы. Она посетила Майдан Независимости, показав своим подписчикам газон национальной памяти — мемориал, где установлены флажки с именами убитых на войне украинцев.

К слову, организация Ukraine Children’s Action Project была основана в мае 2022 года. Компания сотрудничает с местными чиновниками и неправительственными организациями во Львове и Варшаве, дабы улучшить здоровье и образование детей, пострадавших во время полномасштабного вторжения РФ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в конце прошлого года в Украину приехал известный британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и отметил, что приобрел колоссальный опыт во время поездки.

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