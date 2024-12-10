Начинающая певица притворилась работницей ЦК, чтобы пропиарить свой концерт, но все закончилось скандалом

Молодая украинская певица Sowa, настоящее имя которой Диана Горбяк, решила нестандартно пропиарить свой будущий концерт. Она притворилась работницей территориального центра комплектования, чтобы пригласить людей на выступление, однако замысел обернулся скандалом.

Видео дня

Артистка со своей сестрой переоделись в военную форму и вышли на улицы Львова, чтобы устроить "рейд" с "проверкой" документов. Соответствующее видео исполнительница обнародовала на своей странице в TikTok.

Девичий дуэт ходил по центру Львова и обращался к мужчинам с просьбой продемонстрировать военно-учетные документы в приложении "Резерв+" или бумажном виде. Реакция прохожих была совершенно разной, некоторые пытались избежать разговора с Sowa и ее сестрой, а кто-то спокойно продолжал заниматься своими делами. Впоследствии певица раскрывала настоящую суть этого "рейда" и приглашала мужчин на свой концерт, который состоится через неделю.

В подписи к опубликованному ролику она оставила краткую фразу: "Рейд ЦТК. Ц – це, Т – твій, К – концерт". К тому же певица активно распространяла эти записи в разных соцсетях для лучшего продвижения.

Реакция сети на видео

Однако такой нестандартный подход к пиару концерта вызвал волну негодования в сети. В своем Telegram канале украинский блогер Богдан Беспалов отметил, что подобными поступками Sowa обесценивает войну и воспринимает ее как "шоу для лайков".

"Дело в том, что в качестве промо своего певческого концерта "артистка" ничего не придумала умнее, чем похайпить ради внимания на теме ТЦК. На ее взгляд это остроумно и креативно. Внимание к мероприятию", – написал интернет -деятель.

К тому же Богдан Беспалов акцентировал внимание на том, что подобные пранки в условиях войны максимально неуместны.

"По факту это обесценивание и паразитирование на очень болезненной теме общества сегодня. Жаль, что за такие действия нет административной ответственности и полноценного кенселинга. Неважно, что с вами был оператор. Вы превращаете войну в "перфоманс", – заметил блоггер.

Схожее мнение разделили и другие пользователи сети. Под роликом певицы появилось много негативных комментариев: "Когда уже привлекут таковых к уголовной ответственности", "Это издевательство, в народа такое сложное время, а они шутят", "Это сложно для всей страны и делать промо на этом низко".

Ответ Sowa

Со своей стороны артистка не видит ничего плохого в подобном пранке. Она отметила, что просто хотела поднять настроение украинцам в столь сложное время и напомнить, что "важно находить время для приятных моментов". Более того, по словам исполнительницы, целью "рейда" было показать согражданам, что не стоит бояться людей в форме.

"Тема крайне труслива для многих. И именно цель этого эксперимента состоит в том, чтобы люди были более добросовестными и обновили свои данные. И не боялись людей в форме. Именно страх порождает негативные эмоции относительно ТЦК. Приглашение на концерт, которое имеет цель добавить веру в нашу систему власти – не вижу ничего плохого", – написала певица.

Кроме того, Sowa решила пригрозить Богдану Беспалову, отметив, что за оценочные суждения можно ответить в суде.

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