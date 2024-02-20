На Злату Огневич упала стеклянная дверь, когда она принимала душ: руки и ноги в порезах, но 'спасло чудо'. Видео

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что сбылся ее самый большой гастрольный страх. На артистку упала стеклянная дверь душевой кабины, когда она принимала душ.

Маленькие обломки оставили порезы на теле, однако чудом, серьезных травм звезда не получила. Об этом она рассказала в Insta-stories.

Огневич опубликовала фото битого стекла, написав, что испытала шок. Вскоре певица сняла видео, в котором рассказала, что все же произошло. В ролике видно, что душевой кабине отеля не хватает стеклянных дверей, обломки которых укрыли пол ванной комнаты. "Я все еще в шоковом состоянии. Случилось то, что я всегда боялась на гастролях. Я не знаю, как я осталась целой", – поделилась знаменитость.

"На меня упала дверь душевой кабины именно тогда, когда я принимала душ", – продолжила она. Руки и ноги Огневич в маленьких порезах. Звезда призналась, что боялась даже посмотреть на себя в зеркало, ведь обломки летели сверху. "Я думаю, что это какое-то чудо. Меня оберегает Высшая сила", – сказала певица, добавив, что раны должны быстро зажить.

Через некоторое время Огневич снова вышла в stories, чтобы рассказать о реакции отеля на неприятный инцидент. "Отель даже не извинился перед нашей командой, даже не спросили представители гостиницы на ресепшен, нужен ли врач", – сообщила исполнительница. Она также отметила, что стеклянная дверь в душевых должна быть обклеена специальной пленкой, чтобы избежать повреждения. "Теперь у меня фобия еще больше усилилась", – добавила Огневич.

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