На войне погиб брат Даниэля Селема: ведущий публично обратился к герою

Известный украинский телеведущий Даниэль Салем, служащий в рядах ВСУ, сообщил о трагедии в семье. По словам шоумена, его брат скончался на войне.

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Военнослужащий посвятил родному человеку чувственный пост на своей Instagram-странице, добавив общее фото. "Каждый раз, когда мама не могла нас найти, она знала, что мы где-то вместе и затеяли какие-то проделки. Ты всегда был хитрее, внимательнее и сильнее! И как бы мне ни приятно было это говорить но, симпатичнее и харизматичнее, поэтому с девушками тебе везло больше", – начал обращение Салем.

По словам звезды, брат всегда верил в него, даже больше, чем он сам. Они все делали вместе, пишет Даниэль, – первые шаги, первые утренники, первые поцелуи, первые драки. "Мы воевали вместе... И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это не честно! Мы так не договаривались!" – говорится в сообщении.

Брат знаменитости никогда не думал о завтра, проживая каждый день, как последний. Как отметил шоумен, брат жил в моменте, зная, что у Даниэля всегда был "план Б". "Ты – часть меня, а я – тебя! Я люблю тебя мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила!" – написал телеведущий.

Напомним, год назад, 12 октября 2023 года, Салем сообщил о смерти своей младшей сестры. Девушке было 19 лет. Военный не стал раскрывать причину трагедии. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как военный Даниэль Салем признался, что сделает с Потапом и Ямой при встрече: "Я им не советую со мной говорить".

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