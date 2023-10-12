Ей было всего 19 лет: Даниэль Салем сообщил о горе в семье

Украинский телеведущий и шоумен Даниэль Салем поделился известием о смерти своей младшей сестры. Девочке было 19 лет.

Об этом стало известно из Instagram страницы Даниэля. Он выложил архивное фото и сообщил под ним об ужасной новости.

На старом фото веселый Салем с девочкой сидят в ресторане. Можно увидеть несомненное сходство брата и сестры. Их разница в возрасте составляла 20 лет.

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Телеведущий написал, что не верит в произошедшее. "Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся... в этой жизни! – пишет Салем. – Сладких снов тебе, моя сестра".

В сторис Даниэль выставил годы жизни сестры и свечу в знак памяти: девочка была совсем юной. Он также поделился еще одним фото, где они вдвоем сидят у костра.

Подписчики и звездные коллеги выразили свое соболезнование в комментариях. На данный момент причина смерти девочки неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL писал о причине развода Салема с супругой после 17 лет брака.

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