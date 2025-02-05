На войне погиб любимый принцессы-воина 'Ксени' и поэт Максим 'Енот' Емец, воевавший с 19 лет

На фронте погиб военный и парень принцессы-воина Оксаны "Ксени" Рубаняк, Максим "Енот" Емец. Он воевал еще с 19-летнего возраста, а любимую встретил в одном из направлений на передовой.

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У пары осталось немало нереализованных планов. Они планировали вместе дожить до более 60 лет, но мечты не удастся осуществить. О гибели Максима "Енота" сообщила его девушка в Facebook.

"Не так мы хотели рассказать о нас, не так это все должно было состояться. Столько нереализованных планов, мечтаний. Дом за городом, дети, семья. И общая старость более 60 лет, на меньшее ты не соглашался. Упрям, как и я", – рассказала "Ксена".

Большую часть взрослой жизни Максим Емец провел на фронте, где познакомился с принцессой-воином. Девушка скрывала их отношения, однако пришлось рассказать о любимом уже после его смерти.

"Мы встретились на одном из направлений на фронте. Все произошло внезапно и неожиданно. По нашей истории можно снимать фильм, но мы хранили все в тайне до конца. Ты заполонил собой мое пространство, добавил в жизнь ощущение безопасности, поддержки, любви. Ты тот, кого я ждала всю свою жизнь. Ты делал меня счастливой, более спокойной, женственной, ты принимал меня абсолютно и поддерживал в каждом деле. Ты умел любить так, как никто. Ты особенный, и я это постоянно тебе повторяла. Твое отношение, жизненные взгляды, деятельность вызывает тотальное уважение. Ты был воином, о котором должен узнать мир. Ты был борцом, отдал всю свою жизнь войне. Я искренне восхищаюсь и уважаю твой путь. Ты был тем, кому не безразлично, вкладывался максимально в борьбу, ты жил ею", – с болью высказалась Рубаняк.

Емец также активно занимался творчеством. Он писал стихи и несколько из них посвящал "Ксени". Девушка решила продлить дело любимого, поэтому пообещала выдать его сборник.

"Последнее время жил творчеством. Я издам твой сборник, который практически на финальном этапе. Я расскажу о тебе миру. Я буду нести тебя в своем сердце, которое не бьется с момента твоей гибели. Обычно мы были на разных направлениях. Кроме крайнего. Покровский. Он дал нам возможность чаще видеться, но он в итоге навсегда забрал тебя. Я всегда с нетерпением ждала нашей встречи, могла преодолеть полстраны к тебе, как и ты спешил ко мне, часто рискуя, выезжал опасными дорогами с линии соприкосновения, потому что обещал приехать", – продолжила "Ксена".

Известно, что Максим "Енот" Емец служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Данила, а на фронте был еще с 2014 года.

"На самом деле, когда началась война, мне было 19 лет. По сути, вся моя взрослая жизнь это война. Прошел весь путь от солдата до командира роты. И в момент когда, например, я получал свое ранение, я уже думал, что я не выживу. То есть, я уже готов поведать свою жизнь. Но Бог решил иначе, и потому я возвращаюсь на фронт, потому что там я должен быть", – рассказывал он 2 года назад.

"Енот" прошел Иловайск и Дебальцево, воевал в УНСО, 10-й горно-штурмовой, а последние два года – в 24-й механизированной. Вблизи Попасной получил осколочное ранение в желудок и легкое, из-за чего уже прощался с жизнью. Однако восстановиться удалось, и военные снова вернулись на фронт.

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