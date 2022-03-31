'На Украину или в Украину?' Джеджула потролил оккупантов лингвистической загадкой

Украинский актер театра и кино Андрей Джеджула потролил российских военных-фашистов лингвистической загадкой по поводу правильного предлога к слову "Украина". Артист спросил оккупантов, как правильно говорить: "на Украину" или "в Украину" и дал неожиданный ответ, с которым согласились все подписчики автора.

Шутка появилась на странице звезды в Instagram с подписью "Stop WaR in Ukraine". Ролик был записан в автомобиле, на котором волонтер, вероятно, направлялся к украинским бойцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем обращении к русским военным Джеджула загадал им лингвистическую загадку с неожиданным ответом.

"Русские военные, лингвисическая загадка. Как правильно: на Украину или в Украину? Ответ прост. Нах*й! " – говорится в комментарии.

Видео дня

Бонусом для "орков"-захватчиков стала демонстрация баннера, на котором виднелось известное всем украинцам и россиянам направление российского военного корабля.

Видео можно посмотреть здесь.

В комментариях волонтера поддержали, назвав выдуманную шутку "шедевром" и от души посмеявшись над ней. "Правильно. Нах*й из Украины", "Если пришли на Украину, будьте готовы остаться в украинской земле", "В Чернобаевку им дорога", – говорится в сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне не способны не только выучить правильный ответ на вопрос Джеджулы, но и грамотно угрожать украинцам. Так, продюсер Потап показал сообщение от пропагандиста, попытавшегося испугать его "расплатой".

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