newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
93
Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

Всемирно известная американская модель Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной в мире, на протяжении 15 лет боролась с болезнью Лайма, вызванной укусом определенного вида клеща. После недавнего обострения тяжелого недуга звезда подиумов решила серьезно заняться своим здоровьем и прошла стодневный курс лечения, поделившись его результатами с фанами. 

Видео дня

Так, на протяжении практически четырех месяцев 26-летняя знаменитость не появлялась на публике. Как можно понять по обнародованным в Instagram кадрам, она лечилась амбулаторно: самостоятельно посещала больницу, а также делала капельницы дома. Снимки напугали многих подписчиков, которые просто не узнали в измученной болезнью пациентке всемирно известную модель. 

"Во-первых, со мной все в порядке, вам не о чем беспокоиться. Во-вторых, я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы добраться сюда, в этот самый момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы сделала все это. Это сделало меня той, кем я являюсь сегодня. Вселенная работает самыми болезненными и прекрасными способами, но я должна сказать, что если вы боретесь – все наладится. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда тучи начнут рассеиваться. Я испытываю огромную благодарность за эти 100 с лишним дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий – все это того стоило", – поделилась Хадид. 

Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

Супермодель поблагодарила за поддержку маму, которая "берегла все ее медицинские карточки", а также доктора и команду медсестер, которые все эти 100 дней заботились о ней и помогали встать на ноги. 

Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

Хадид показала свои фотографии, сделанные за период лечения. Звезда практически все время лежала под капельницами. На ее руке – повязка, которая закрывает катетер. Рядом с Беллой, помимо медиков и родных, все это время была собака по кличке Петуния. 

Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы
Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

Кадры, на которых к модели подключены десятки датчиков, или где она изнеможена после капельниц – без макияжа, укладки и привычных для нее роскошных образов – ошеломили сеть. При этом сама Хадид уверяет, что выбрала из всех фото наиболее "позитивные". 

Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

"Я постаралась выбрать наиболее позитивные снимки. Потому что каким бы болезненным ни был этот опыт, результат стал самым поучительным в моей жизни, наполненным новыми друзьями, новыми видениями и обновленным мозгом", – рассказала "самая красивая женщина в мире". 

Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

Как писал OBOZREVATEL ранее, французский модный дом Coperni на неделе моды в Париже решил удивить зрителей неожиданным перформансом. Прямо на сцене команда во главе с испанским дизайнером Манелем Торресом создали платье из спрея на Белле Хадид, вышедшей на подиум в белье и босоножках. Подробности – в нашем материале

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!