Супермодель Белла Хадид рассказала о тяжелой болезни, с которой боролась 15 лет, показав пугающие фото из больницы

Всемирно известная американская модель Белла Хадид, которая считается самой красивой женщиной в мире, на протяжении 15 лет боролась с болезнью Лайма, вызванной укусом определенного вида клеща. После недавнего обострения тяжелого недуга звезда подиумов решила серьезно заняться своим здоровьем и прошла стодневный курс лечения, поделившись его результатами с фанами.

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Так, на протяжении практически четырех месяцев 26-летняя знаменитость не появлялась на публике. Как можно понять по обнародованным в Instagram кадрам, она лечилась амбулаторно: самостоятельно посещала больницу, а также делала капельницы дома. Снимки напугали многих подписчиков, которые просто не узнали в измученной болезнью пациентке всемирно известную модель.

"Во-первых, со мной все в порядке, вам не о чем беспокоиться. Во-вторых, я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы добраться сюда, в этот самый момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы сделала все это. Это сделало меня той, кем я являюсь сегодня. Вселенная работает самыми болезненными и прекрасными способами, но я должна сказать, что если вы боретесь – все наладится. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда тучи начнут рассеиваться. Я испытываю огромную благодарность за эти 100 с лишним дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий – все это того стоило", – поделилась Хадид.

Супермодель поблагодарила за поддержку маму, которая "берегла все ее медицинские карточки", а также доктора и команду медсестер, которые все эти 100 дней заботились о ней и помогали встать на ноги.

Хадид показала свои фотографии, сделанные за период лечения. Звезда практически все время лежала под капельницами. На ее руке – повязка, которая закрывает катетер. Рядом с Беллой, помимо медиков и родных, все это время была собака по кличке Петуния.

Кадры, на которых к модели подключены десятки датчиков, или где она изнеможена после капельниц – без макияжа, укладки и привычных для нее роскошных образов – ошеломили сеть. При этом сама Хадид уверяет, что выбрала из всех фото наиболее "позитивные".

"Я постаралась выбрать наиболее позитивные снимки. Потому что каким бы болезненным ни был этот опыт, результат стал самым поучительным в моей жизни, наполненным новыми друзьями, новыми видениями и обновленным мозгом", – рассказала "самая красивая женщина в мире".

Как писал OBOZREVATEL ранее, французский модный дом Coperni на неделе моды в Париже решил удивить зрителей неожиданным перформансом. Прямо на сцене команда во главе с испанским дизайнером Манелем Торресом создали платье из спрея на Белле Хадид, вышедшей на подиум в белье и босоножках. Подробности – в нашем материале.

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