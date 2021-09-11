На "Співають всі" вспыхнул скандал между Приходько и блогером: слезь с пальмы

София Ковнир
София Ковнир
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На 'Співають всі' вспыхнул скандал между Приходько и блогером: слезь с пальмы

В третьем выпуске масштабного шоу "Співають всі" произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и блогером Олегом Машуковским. Артистка оскорбила тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.

Машуковский возмутился резкими высказываниями исполнительницы и начал спорить с ней. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

В третьем выпуске проекта на сцену вышла 18-летняя Карина, которая является блогером и записывает вокальные ролики в TikTok. Ее выступление жюри оценили в 79 баллов из 100.

18-летняя Карина на сцене шоу
Видео дня

После этого Анастасия Приходько решила прокомментировать выступление девушки. Она заявила, что ей не понравилось то, что Карина якобы похвасталась работой блогера.

Певица считает, что блогер – это не профессия, и начала задавать каверзные вопросы участнице шоу. Своими высказываниями Приходько возмутила Машуковского. Он заявил, что артистке нужно "слезть с пальмы" и встал на защиту 18-летней Карины.

Анастасия Приходько устроила скандал на шоу

Кроме того, в скандал вмешалась певица Оля Полякова. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь Маша также снимает видео в TikTok и поэтому не видит в этом ничего плохого. Таким образом исполнительница утихомирила Машуковского и Приходько.

Полякова также вмешалась в скандал

К слову, ранее Анастасия Приходько угодила в скандал из-за того, что высмеяла мужчин, переодевающихся в женщин. Артистка поделилась в сети роликом из TikTok, в котором можно увидеть несколько ребят в соответствующих образах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается с мамой и младшим братом. По словам артистки, ее мама еще ни разу не видела младшего внука Луку.

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