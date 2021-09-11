На 'Співають всі' вспыхнул скандал между Приходько и блогером: слезь с пальмы

В третьем выпуске масштабного шоу "Співають всі" произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и блогером Олегом Машуковским. Артистка оскорбила тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.

Машуковский возмутился резкими высказываниями исполнительницы и начал спорить с ней. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

В третьем выпуске проекта на сцену вышла 18-летняя Карина, которая является блогером и записывает вокальные ролики в TikTok. Ее выступление жюри оценили в 79 баллов из 100.

Видео дня

После этого Анастасия Приходько решила прокомментировать выступление девушки. Она заявила, что ей не понравилось то, что Карина якобы похвасталась работой блогера.

Певица считает, что блогер – это не профессия, и начала задавать каверзные вопросы участнице шоу. Своими высказываниями Приходько возмутила Машуковского. Он заявил, что артистке нужно "слезть с пальмы" и встал на защиту 18-летней Карины.

Кроме того, в скандал вмешалась певица Оля Полякова. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь Маша также снимает видео в TikTok и поэтому не видит в этом ничего плохого. Таким образом исполнительница утихомирила Машуковского и Приходько.

К слову, ранее Анастасия Приходько угодила в скандал из-за того, что высмеяла мужчин, переодевающихся в женщин. Артистка поделилась в сети роликом из TikTok, в котором можно увидеть несколько ребят в соответствующих образах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается с мамой и младшим братом. По словам артистки, ее мама еще ни разу не видела младшего внука Луку.