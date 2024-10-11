На шоу россиянки Кати Варнавы засветились три украинских хореографа: кто они

Украинские хореографы Дмитрий Жук, Константин Коваль и Юрий Гурич засветились на шоу "Drama Queen" на Кипре, автором которого является известная российская телеведущая Екатерина Варнава. Накануне звезда российского "Comedy Club" представила танцевальное шоу.

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Среди кадров можно было разглядеть известных украинцев, пишет главный сплетник Украины Богдан Беспалов. OBOZ.UA нашел подтверждение тому, что на третий год войны отечественные артисты продолжают идти на сотрудничество с россиянами. Следует отметить, что Дмитрий Жук – известный хореограф, участник шоу "Танцы со звездами".

В свою очередь Гурич долгое время работал со Светланой Лободой в паре с Назаром Грабарем. Товарищ Юрия с первых дней полномасштабной войны служит в рядах ВСУ и лишился родного брата на фронте.

Прежде всего, Жук, Коваль и Гурич засветились в видео эстонской танцовщицы Алисы Цицереновой еще в начале октября 2024 года. Девушка тоже стала участницей шоу, а ролик, опубликованный в Instagram, скорее всего, был снят во время репетиции.

Еще в конце сентября Варнава аносировала кабаре-шоу на Кипре, которое продлится с 10 по 13 октября. "Танцы, живое пение, осязание огня, трюки, головокружительные женщины и красавцы-мужчины, юмор и увлекательный сюжет. Это шоу не только развлечет, но и подарит настоящее эстетическое удовольствие", – говорится в сообщении.

Конечно, украинские артисты не пропустили официальное открытие. В частности, Дмитрий Жук выложил видео из гримерки. Аналогичные кадры можно увидеть на странице "Drama Queen". Коваль позировал у красного автомобиля – атрибута, который встречал гостей на входе, а Гурич засветил свои розовые волосы в кресле визажиста.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как хореограф Дмитрий Жук и певица Dakooka записали совместную работу с россиянами, называющими себя "частью русской культуры". Подробности – в нашем материале.

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