'На щите': погиб 39-летний музыкант Николай Состин из Харькова

Защищая Украину, погиб музыкант и барабанщик нескольких рок-групп из Харькова Николай Состин. Жизнь артиста, имевшего псевдоним "Amorth", оборвалась в возрасте 39 лет 4 ноября.

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Трагическое известие сообщил коллега по сцене музыканта, гитарист Алексей Ковалев в своем Instagram. Он отметил, что узнать о потере друга было очень больно.

"Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэкметала и группы SOOM – Коля Amorth – на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, как бы то ни было", – написал артист.

Николай Состин родился 22 июня 1985 года. В течение жизни барабанщик успел оставить след в индустрии отечественной музыки, будучи участником трех рок-групп: Darklighter, "Завод" и SOOM.

Кроме того, музыкант принимал участие в создании пластинок для коллективов Astrofaes, Bleeding, Drudkh, TORNAPART и Thunderkraft, каждый из которых представляет различные направления рока. Иногда, появляясь перед публикой, Николай Состин заявлял о себе не только как барабанщике, но и вокалисте.

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