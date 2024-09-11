На прощание с Масляковым пришла бывшая украинская команда КВН из Львова: что они сказали

Сегодня, 11 сентября, россияне проводят церемонию прощания со своей звездой, ведущим "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александром Масляковым, умершим 8 сентября. Среди гостей было немало фигурантов популярных юмористических шоу на телевидении, в том числе и участники КВН. Более того, попрощаться пришла команда "Эскадрон гусар", основанная во Львове.

Видео дня

Еще с 1995 года ее члены переехали в Москву и решили связать свою жизнь с "русским миром", ведь заинтересовали Маслякова и попали в Высшую лигу. Росмедиа распространили видео, на котором ее члены – неизвестно, в начальном ли составе – пришли поблагодарить путиниста.

"За любовь, за то, что терпели нас... Спасибо", – выдавил один из "Эскадрона гусара".

Попрощаться с Александром Масляковым приехали также известные российские персоны: Гарик Харламов, Дмитрий Хрусталев, Алла Михеева, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и т. д. Более того, без внимания покойного ведущего не оставил даже диктатор Владимир Путин. Он отправил венок.

Стоит отметить, что Александр Масляков публично поддерживал российского диктатора и "СВО", был его фанатом и много лет становился доверенным лицом на выборах. Ведущий неоднократно незаконно посещал оккупированный в 2014 году Россией украинский Крым. Весной 2021 года официально признал лигу КВН из так называемой ДНР. Масляков также внесен в базу центра "Миротворец".

Что известно о команде КВН "Эскадрон гусар"

"Эскадрон гусар" сформировали во Львове братья Андрей и Дмитрий Криворучко, а именно как команду КВН Львовского высшего военно-политического училища. После того, как ее члены стали чемпионами юмористического шоу на Родине, они отправились в 1991 году на фестиваль в российский Тюмень. Там юмористы привлекли внимание Александра Маслякова и попали в Высшую лигу КВН.

Таким образом, братья Криворучки покинули Украину. Что интересно, они стали первой командой за всю историю КВН, представлявшей военное учебное заведение и Вооруженные силы РФ.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно об Александре Маслякове-младшем, который продолжит дело горе-отца. Он ездит в оккупированный украинский Мариуполь и с удовольствием развлекает оккупантов.

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