В Киеве разгорелся скандал из-за "бесплатного" концерта Андреа Бочелли. Видео

Вечером 24 августа в Мариинском парке начался концерт известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко Дню независимости Украины. На выступление пришло много слушателей, которые рассчитывали, что вход будет бесплатным. Однако в афише мероприятия говорится, что каждый гость должен был сделать благотворительный взнос на реализацию проекта Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Люди пришли из-за того, что думали, что вход свободный, но охранники им сказали, что выступление можно посмотреть только по специальным приглашениям, а съемки – запрещены. Об этом сообщает телеканал "НАШ" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Сотни гостей, которые хотели послушать знаменитого исполнителя, не смогли попасть к сцене. После чего возмущенная толпа начала выкрикивать слово "позор" в ответ на нарушение обещания о якобы свободном входе на концерт. По словам некоторых украинцев, они ждали этого выступления два года.

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Коротко о знаменитости:

Андреа Бочелли – итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Популяризатор оперной музыки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зампредседателя КГГА Владимир Прокопив возмутился, что сцену для выступления итальянского исполнителя Андреа Бочелли в Мариинском парке Киева якобы поставили "на могилах" – на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Организаторы мероприятия назвали это манипуляцией, ведь данных о том, что именно там находятся захоронения, нет.