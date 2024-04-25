На кону – потеря государства. Коля Серга назвал два важных фактора, почему Украина до сих пор не сдалась намного более сильной России

Известный украинский музыкант и телеведущий Коля Серга, после 24 февраля пополнивший ряды ВСУ, а ныне возглавляющий "Культурный десант", рассказал, что метод кнута и пряника помогает украинцам держаться на плаву и уже более двух лет бороться против российских захватчиков.

По его словам, украинцы сами себе помогают держать оборону от гораздо более сильного государства благодаря вере и надежде. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

"Более двух лет Украина сдерживает нападение России со значительно превосходящими силами с той стороны. Наверное, благодаря двум факторам. Первый – это кнут метафорический, второй – пряник. Кнутом является то, что у нас нет выбора. На кону стоит просто потеря нашей страны, нашего государства, нашей идентичности, нашей свободы. Нашей возможности выбирать свой путь. Нашей возможности разговаривать на том языке, на котором мы хотим разговаривать. А пряник в этом – это наша вера в то, что мы сможем обрести в этой борьбе не только то, что физически были утрачены наши территории, но и в первую очередь новое качество себя", – отметил Серга.

Он считает, что вера является необходимой вещью для победы, и это не обязательно должна быть молитва. Каждый интерпретирует это понятие по-своему.

"Вера – это наши плечи, которые помогают нам вытолкнуться снизу для того, чтобы подняться. И вера может быть разной. Для кого-то эта вера персонифицирована. Кто-то видит в своих молитвах, в своих обращениях образ Бога и обращается к нему, и видит отклик от него, и находит его подтверждение в обстоятельствах и людях, которые его окружают. Кто-то верит непосредственно в людей, которые находятся рядом с ним. Кто-то верит в себя и в свою возможность пройти через любые обстоятельства. Вера, она очень разная. Но вера – это всегда наша опора", – пояснил певец.

Как он отметил в описании к видео, именно вера "мотивирует нас бороться, творить, строить" и "делает нас несокрушимыми".

Ранее OBOZ.UA писал, что еще два украинских актера присоединились к рядам ВСУ. Они оба раньше играли в киевском Театре на Подоле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!