На Катю Осадчую ''набросились'' украинцы из-за рождественского стола: в чем упрекают телеведущую. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отпраздновала Рождество в кругу самых близких людей. К звездной семье присоединился и 20-летний сын Кати от первого брака, который приехал из США на новогодние праздники. Илья заметно возмужал и удивил своим появлением фолловеров знаменитости.

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Теледива показала редкое фото в Instagram, на котором запечатлены ее трое сыновей и супруг Юрий Горбунов. Осадчая накрыла рождественский стол, украсила дом, а также сделала небольшой дидух, который красовался среди угощений. Однако поклонники заметили на столе не только постные блюда, но и сало, из-за которого они устроили скандал в комментариях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фанаты упрекнули телеведущую в игнорировании украинских традиций. Также некоторые из них удивились, почему семья празднует Рождество 6 января. "Вы едите сало на Сочельник?", "Сало, смотрю, на столе. Ну не знаю", "Все хорошо, но на Сочельник едят только постные блюда, а не сало", "Прошу прощения, а где тут 12 постных блюд?", "Постный ужин, а у вас сало... Сало завтра", – пишут люди под публикацией Екатерины.

Сама Осадчая сообщила, что в этом году ее семья отметила два Рождества, однако она хочет постепенно переходить на празднование только 24 декабря. По ее словам, большинство украинцев считают верной именно эту дату.

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом в Сочельник молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году отмечает две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные", – поздравила свою аудиторию звезда.

Напомним, Осадчая в 2001 году вышла замуж за бизнесмена и народного депутата Олега Полищука. В сентябре 2002 года у пары родился сын Илья. В 2004 году супруги подали на развод. В 2017 году ведущая связала свою судьбу с Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года теледива родила сына Ивана, а 19 августа 2021 года еще одного наследника – Данила.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Екатерина Осадчая гневно обратилась к поклонникам Валерия Меладзе после ситуации на вечеринке в Дубае и рассказала о его трусости. По словам знаменитости, российский певец с 2014 года не дает интервью, чтобы избежать вопросов о войне в Украине.

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