'На каком языке вы говорите?' Юрий Винничук предложил новый метод украинизации

Украинский писатель и журналист Юрий Винничук поделился действенным способом украинизировать русскоязычных украинцев. Литератор не спорит с ними, а делает вид, что не понимает.

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Откровения автора популярных поэтических сборников пришлись по душе многим его подписчикам в Facebook. В комментариях они подшутили, что метод писателя может сработать еще лучше, если упомянуть жителей Курской области России.

"В новом Израиле корили на улицах тех, кто не разговаривал на иврите. Начнем и этих понаехавших доставать. Сначала культурно: "А на каком вы это языке говорите? Очень интересно". Уже попробовал. Действует", – поделился поэт.

Комментаторы предположили, что русскоязычных украинцев можно пристыдить сравнениями с курскими беженцами. Некоторые юзеры рассказали, как они лично борются с вражеским языком.

"Можно спрашивать также, они ли не беженцы из Курска", "На меня сосед обиделся, когда я ему сказала в ответ на приветствие, что утро – в Воронеже, а у нас – "ранок". Даже отцу моему пожаловался", "Надо спрашивать: "Вы переселились из Курска?" "А я спрашиваю: "А как вам, нравится в Украине?" И радуюсь их реакциям", – поделились в комментариях.

Пост Юрия Винничука собрал более 1200 реакций и около двухсот сообщений от его подписчиков. Тема языка в обществе до сих пор вызывает острую реакцию.

"Спасибо за подсказку. Такое впечатление, что я переехала к ним жить", "Как правило, эта публика реагирует на замечания агрессивно", "Язык – это оружие", – отметили некоторые пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что бежавший в США украинский хореограф Влад Яма продолжает продвигать там русский язык.

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