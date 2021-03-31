Топ автомобілів, які не іржавіють: названо найнадійніші моделі

Деякі недоліки автомобіля розкриваються через кілька років експлуатації. Одна з найнеприємніших недуг – корозія. З цієї причини машини, які не іржавіють, користуються підвищеним попитом.

Auto Oboz дібрав моделі, які точно не завдадуть проблем власникові та збережуть свій кузов у гарному стані на довгі роки. Всі вони вироблялися кілька років тому, а на ринку вживаних авто багато пропозицій. Тому вибір можна зробити в широкому асортименті.

Взагалі шведські автомобілі чудово протистоять корозії. Мабуть, дається взнаки адаптація транспортних засобів до суворих умов і вологого "домашнього" клімату. Тому Volvo – завжди хороший вибір. Кросовер XC90 варто відзначити окремо за якісне оцинкування і висококласну фарбу.

Третє покоління знаменитої німецької моделі бізнес-класу – прекрасний вибір, якщо не хочеться зіткнутися з проблемами іржавіння кузова. Рідкісні "руді" осередки можливі лише в зоні задніх колісних арок. Але це радше виняток.

Засновник сегменту спортивних позашляховиків з'явився понад 20 років тому, але не іржавіє досі. Перший BMW X5 чудово захищений від таких проблем. Якщо корозію все ж вдалося знайти, вибираючи вживаний примірник, це насторожливий сигнал – можливо, машина побувала в ДТП, після чого зробили неякісний ремонт кузова.

Варто відзначити, що Mercedes S-class майже в будь-якому поколінні важко знайти іржавим. Особливості Mercedes W221 – якісний захист від корозії та пофарбування кузова неймовірно високої якості.

У Audi по-справжньому не часто трапляються проблеми з корозією. Компактний кросовер Q5 з цього погляду показує себе якнайкраще – кузов оцинкований дуже якісно.

Ще одна BMW в списку – цього разу 5 Series. Знаменитий седан бізнес-класу завжди провокував суперечки через свій дизайн, але якість ніколи не викликала питань. Баварці подбали і про захист від іржі. Найімовірніше, "рудого" на цій моделі ви не бачили.

Camry XV40 – один із найбільш ліквідних представників вторинного авторинку. Це стало можливим завдяки комфорту, якості, надійності і чудовому захисту від корозії, навіть незважаючи на тонкий шар фарби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про автомобілі, які майже не ламаються і дуже рідко завдають проблем своїм власникам. Ми з'ясували, скільки такі моделі коштують в Україні – трапляються недорогі пропозиції.