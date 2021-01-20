На инаугурации Байдена выступила самая молодая поэтесса США. Видео

22-летняя американская писательница Аманда Горман стала самой молодой поэтессой, которая выступила на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Так, девушка зачитала стих под названием "Холм, на который мы поднимаемся". В нем она призвала к "единству и сплоченности". Об этом пишет BBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, Горман в 2017 году избрали первой в истории национальной молодежной поэтессой-лауреатом в США. Так, во время своего выступления девушка вспомнила о штурме Капитолия.

"Мы видели силу, которая, скорее бы разрушила нашу нацию, чем стала ее частью, уничтожила бы нашу страну", – сказала она.

Стоит отметить, Аманда Горман родилась в Лос-Анджелесе в 1998 году. В детстве она имела проблемы с речью, но ее это только мотивировало к публичным выступлениям.

В 16 лет девушка стала первой молодежной поэтессой-лауреатом в Лос-Анджелесе, а затем – в истории страны.

В 2015 году она опубликовала книгу "Тот, для кого пищи недостаточно", а осенью этого года должно выйти издание "Изменения поют".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский исполнитель Гарт Брукс появился в необычном образе на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и спел захватывающую песню под названием "Amazing Grace".