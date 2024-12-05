Без отца остался сын: на войне погиб украинский музыкант, создававший популярные ремиксы

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб музыкант Юрий Мелофон. Герой ушел из жизни 2 декабря. Артист создавал популярные ремиксы и сотрудничал с украинскими звездами, в частности, с певицей Лавикой (настоящее имя – Любовь Юнак).

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Именно исполнительница сообщила ужасное известие на своей Instagram-странице. "Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца, – говорится в сообщении. – В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре".

Как добавила Лавика, Мелофон поддержал ее после гибели брата. Даже находясь на линии огня, воин всегда интересовался, как дела у певицы и помогал собрать нужное количество голосов на петиции, чтобы почтить память родного человека звезды.

"Последнее сообщение было с поздравлением меня с днем рождения. После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья. Его друзья открыли банку и я буду вам очень благодарна, если вы почтите его память, потому что теперь бороться за нее надо нам. И не забывать. Никогда. Вечная память Герою", – написала певица.

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