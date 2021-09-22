На Ариану Гранде напали с ножом в собственном доме: все подробности

На популярную американскую исполнительницу Ариану Гранде напал с ножом 23-летний парень по имени Аарон Браун. Он ворвался к звезде в дом и стал кричать, что убьет ее.

Известно, что злоумышленник семь месяцев терроризировал певицу. В результате его задержала полиция и сейчас Гранде подала документы, чтобы получить запретное предписание. Об этом пишет издание TMZ.

По словам знаменитости, она хочет быть в безопасности, и боится, что без запретного предписания злоумышленник продолжит приходить к ней домой и может нанести вред ей или ее семье.

Сотрудник правоохранительных органов также подал заявление, в котором сказано, что он переживает, что 23-летний Аарон Браун будет освобожден и снова станет угрожать Гранде.

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Коротко о знаменитости:

Арина Гранде – американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии "Грэмми". Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле "13".

С 2020 года встречается с риэлтором Далтоном Гомесом. В декабре 2020 года пара обручилась. В мае 2021 Ариана Гранде тайно вышла замуж за возлюбленного.

Напомним: Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram. Она сместила с этой позиции свою коллегу Селену Гомес.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ариана Гранде поделилась фото со дня свадьбы. Влюбленные выглядели счастливыми и позировали в объятиях друг друга. Выяснилось также, что пара поженилась 15 мая.