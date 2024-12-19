На 42-м году жизни после продолжительной болезни скончался театральный режиссер Дмитрий Морозов: чем он запомнился. Фото

Внезапно ушел из жизни режиссер Национального театра им. Леси Украинки Дмитрий Морозов. Он умер на 42-м году жизни.

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Трагическое известие сообщили на странице театра в Facebook. Как отметили коллеги постановщика, Морозов боролся с тяжелой болезнью, которая, к сожалению, одержала верх.

"Утро среды принесло трагическое известие. После продолжительной болезни пошел в засветы наш коллега – театральный режиссер Морозов Дмитрий Игоревич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении театра.

В последний путь Дмитрия Морозова проведут 19 декабря. Проститься с режиссером, как сообщили в театре, можно будет в 13:00 в ВИП-зале Байкового кладбища по адресу ул. Байковая, 16.

На известие о смерти постановщика отреагировала украинская драматург, сценарист Марина Смелянец, по текстам которой режиссер поставил спектакли.

"Дима... Как же так...Царство небесное. В Театре Леси Дмитрий поставил две мои пьесы, которые сейчас идут в репертуаре "Мастер" и "Молитва за Элвиса", планировал еще...Умный и искренний. Спасибо тебе за все..." – написала Смеленец в Facebook искренние, горькие слова.

Дмитрий Морозов в 2008 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. А в театре имени Леси Украинки начал работать еще раньше – в 2005 году.

Своему театру Морозов отдал почти двадцать лет. Здесь он поставил спектакли "Женщина и чиновник" по Альдо Николаю, "Дамский портной" по Жоржу Фейдо "Мастер" и "Молитва за Элвиса" по текстам Марины Смелянец.

Работы Дмитрия Морозова всегда были интересны и неожиданны.

Так, в спектакле "Мастер" режиссер отдельную роль посвятил даже коту. В пьесе показана история актера-отшельника, к которому неожиданно наведывается молодой режиссер. Но последнего ждет много сюрпризов в попытках вернуть Мастера в мир Искусства.

Среди работ Морозова также постановка по пьесе современного немецкого драматурга Лутца Хюбнера "Сердце боксера".

Один из главных персонажей – дедушка, по имени Лев, нашедший убежище в доме престарелых. Именно сюда на так называемые исправительные общественные работы попадает парень, которого зовут Йойо. Между мужчинами разных поколений продолжается напряженный и парадоксальный диалог.

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