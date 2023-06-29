'Мы за Украину будем воевать': MELOVIN спел в Мюнхене песню о Бандере. Видео

Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) выступил на фестивале ЛГБТ-культуры Munich Pride в немецком городе Мюнхен. Там он исполнил патриотическую песню "Батько наш – Бандера".

Видео дня

Соответствующее видео своего выступления певец опубликовал на своем аккаунте в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что певцу подпевал весь стадион (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В толпе можно увидеть много флагов Украины.

"Батько наш – Бандера, Україна – мати! Ми за Україну будем воювати!" – пел MELOVIN вместе с поклонниками.

Отметим, что ранее музыкант побывал на на мюнхенском кладбище "Вальдфридхоф", где похоронен Степан Бандера – один из самых известных борцов за независимость Украины в XX веке и один из ведущих идеологов украинского национализма.

Визит на могилу предводителя ОУН произошел как раз в день, когда в России намечался "военный переворот". Певец отметил, что считает свой визит символическим, поскольку Бандера – главный враг российских оккупантов.

"Наверное, очень не случайно, что мы оказались сегодня именно в Мюнхене и здесь, чтобы рассказать Степану Андреевичу, что происходит где-то там на Московии", – сказал исполнитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, стендаперы из шоу "Биография", которых певец MELOVIN осудил за травлю ЛГБТК+ на шоу, извинились перед артистом. Они заявили, что исполнитель мог самостоятельно скорректировать шутки и пригласили его объяснить "красные линии", а не бросать микрофон и уходить.

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