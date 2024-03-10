'Мы вместе 18 лет': Елена Зеленская рассказала об одном из самых важных людей в своей жизни, и это не муж

В жизни первой леди Украины Елены Зеленской есть человек, которого она называет "лучшим" и считает одним из ближайших. Речь идет о подруге жены украинского президента. Они дружат уже более 18 лет.

Как можно понять со слов первой леди, эта дружба очень крепка и не разрывается, несмотря на современные страшные реалии, а вместо этого только усиливается и крепчает. Откровенно о близкой подруге Зеленска рассказала Дмитрию Комарову в рамках интервью для его проекта "Мир наизнанку".

Жена гаранта отметила, что иметь подруг для нее – это большая ценность. Со своей Ириной первая леди знакома полжизни, поэтому эта дружба проверена временем.

"Без подруг вообще жизнь невозможна. Я, например, свою подружку Ирину знаю с 18 лет. Сейчас мне 46. Большую часть жизни мы вместе. И ни разу я не усомнилась в том, что это самый лучший человек в моей жизни. И это очень круто – иметь подруг", – поделилась Зеленская.

Можно предположить, что Елена Владимировна говорила о жене украинского комика, бывшего актера студии "Квартал 95" Александра Пикалов. С Ириной Пикаловой Зеленская действительно дружит уже много лет, о чем когда-то рассказывала на личной странице в Instagram, показывая архивные фото.

"Исследование о счастье доказало, что дружба и искренние отношения важны для человека. С этим трудно не согласиться… Есть ли у вас друзья, с которыми вы знакомы с детства или юности и вместе идете по жизни? Мне очень повезло, ведь у меня такой друг есть! Ира, горжусь нашей удивительной дружбой", – трогательно обращалась к Пикаловой первая леди в 2019 году.

Как писал OBOZ.UA, в том же интервью Зеленская призналась, что в детстве мечтала о самолетах и работе стюардессой. Она романтизировала эту профессию, но с течением времени реализовать цель не удалось, поэтому будущей сценаристике пришлось пойти учиться в Криворожский национальный университет на архитектора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!