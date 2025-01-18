'Мы совсем рядом, дома содрогались…' Ольга Сумская чудом не пострадала при взрыве в Киеве

Украинская актриса Ольга Сумская оказалась совсем рядом с местом взрыва в Киеве во время утренней атаки врага. Знаменитость показала последствия удара баллистикой возле станции метро "Лукьяновская".

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Актриса опубликовала в Instagram соответствующее видео, которое было снято 18 января. На кадрах видно, что в результате баллистического удара вылетели стекла, а вокруг лежали обломки.

"Киев сегодня с утра, – подписала Сумская. – Мы совсем рядом, наши дома содрогались".

Также рядом с зоной поражения на "Лукьяновке" проживает известная психолог Елена Шершнева. Она поделилась эмоциями от утренней атаки в социальной сети.

"Мощные взрывы. Сияние, как днем. Это враг снова атаковал нас баллистикой, – сообщила она. – Убиты четыре человека. Недалеко от моего дома – потоп и пожары (повреждены магистральный трубопровод и машины, стоявшие неподалеку), а станция метро разбита вдребезги".

Ранее OBOZ.UA писал, что утром, 18 января, враг атаковал Киев баллистикой. На станции метро "Лукьяновская" из-за ударной волны выбило стекла.

Кроме того, в Шевченковском районе повреждены жилой дом, административное здание, бизнес-центр, магазин и автомобили. Полиция и спасатели сообщили, что в результате утренней атаки есть погибшие и раненые.

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