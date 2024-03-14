'Мы общаемся'. Надежда Матвеева призналась, почему не хочет больше говорить о любимом, который на 20 лет младше

Ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева, которая раньше охотно рассказывала о любимом, который младше на 20 лет, объяснила, почему теперь предпочитает молчать о личном.

В интервью OBOZ.UA телеведущая призналась, что это решение ее молодого человека. Также Надежда Матвеева рассказала, почему не хочет публично рассказывать о взрослом сыне.

"Мои близкие – взрослые люди, – говорит Матвеева. – И они имеют право хотеть, чтобы я говорила о них или наоборот. Иначе – нет. Это как мы с вами сейчас общаемся, а потом пойду и начну кому без вашего разрешения о вас рассказывать. Мне близки говорят: можно ли спокойно жить и не обсуждать меня? Вот из этого я выхожу: жизнь других людей не моя собственность".

Надежде Матвеевой 54 года, мужчине, в которого она влюблена – на 20 лет меньше. Такая разница в возрасте поначалу смущала телеведущую, однако она все же доверилась чувствам. Пара вместе уже больше двух лет. На своей странице в Instagram Матвеева как-то даже поделилась секретом их гармоничных отношений. Надежда говорит, что многие женщины в отношениях с мужчинами пытаются их переделать, чтобы создать какой-то свой идеал. Однако, столкнувшись с такими попытками "улучшения", мужчина может спрашивать: "А что не так? Я ведь такой, как был, когда мы встретились".

Матвеева пытается избегать подобных ошибок, хотя признается, что иногда это делать непросто: "Любимый напоминает мне: принимай меня таким, какой я есть, не пытайся подстраивать под себя. Это свобода для меня, возможность свободно дышать в отношениях, быть счастливыми. А свои мысли, идеи, сомнения и недовольство выражай как желания, а не претензии. Я напоминаю себе: верь в него как у себя. Поддерживай, вдохновляй, но не пытайся "спасать" в сложные для него моменты, воздерживайся от советов, если не просит".

В декабре прошлого года на своей странице в Instagram телеведущая разместила черно-белый снимок, сделанный ее молодым человеком. Надежда, лежа на полу, тянется рукой к камере. За другую руку ее держит мужчина. "Глаза любимого", – подписала фотографию Матвеева. По фото тележурналистка получила множество комплиментов, но и без ядовитых хейтеров не обошлось. На упрек "меньше говори о любимом, потому что он тебе, как сын", Матвеев ответила "доброжелательнице": "А вы эксперт в любви?".

Также OBOZ.UA писал, что Надежда Матвеева объяснила, почему женщины должны делать прически и покупать новые платья во время войны.

Полное интервью с телеведущей читайте здесь на OBOZ.UA.

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