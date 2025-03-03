'Мы с ней общались об этом'. Коллега Могилевской объяснил, почему она годами откладывала материнство

Продюсер Алексей Гончаренко, в свое время работавший с певицей Наталией Могилевской в известных телепроектах, в частности "Фабрика звезд", рассказал, почему исполнительница откладывала годами материнство. По словам Гончаренко, Наталья долгие годы была полностью увлечена своей работой.

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Об этом Алексей Гончаренко рассказал в интервью OBOZ.UA. Продюсер признался, что певица, в начале полномасштабного вторжения удочерившая двух девочек, искренне удивила его этим поступком.

"Дело в том, что Могилевская большая часть своей жизни была такой ярой карьеристкой, – говорит Алексей Гончаренко. – Мы с ней как-то общались о личном, она сказала об этом: "Не до детей пока". Все откладывала, потому что была полностью увлечена своим творчеством. Но я очень радуюсь, что она пошла на такой шаг. Потому что знаю много людей, которые хотят, но не решаются, потому что это огромная ответственность. Как когда-то шутила моя мама: "Я терплю вас только потому, что знаю, что вы мои". Так что Наталья в этом смысле абсолютная героиня, очень круто поступила. Но, знаете, такого развития событий от нее можно было ожидать – она по жизни очень рискованный человек, невероятно целеустремленный. И если уж за что-нибудь берется, то там мало места всем".

Алексей Гончаренко, по его словам, проживает в Киеве недалеко от семьи Натальи Могилевской: "Сейчас она моя хорошая знакомая, а еще – соседка, мы с ней недалеко друг от друга на Осокорках живем. Время от времени встречаемся. Иногда с собакой иду, вижу ее на веранде, могу позвать. Или зайти поздороваться. Видел ли ее дочерей? Конечно".

Ранее в интервью OBOZ.UA близкая подруга певицы, писательница Лада Лузина рассказывала, что девочки так похожи на маму, что если бы Наталья не призналась, что удочерила их, все искренне поверили бы, что это ее дети. "Вы знаете, я так пристально не рассматривал. Надо будет обратить внимание", – говорит об этом Алексей Гончаренко.

Полное интервью с Алексеем Гончаренко читайте на OBOZ.UA здесь. Продюсер рассказал, почему София Ротару публично почти не выступает против российской агрессии, а Таисия Повалий и Ани Лорак продались РФ.

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