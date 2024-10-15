'Надеюсь, она меня не убьет'. Близкая подруга Натальи Могилевской рассекретила неожиданный факт о ее материнстве

Писательница Лада Лузина, которая много лет дружит с певицей Натальей Могилевской, поделилась интересными наблюдениями о дочерях исполнительницы. По словам Лады, они настолько похожи на Наталью, что если бы артистка решила выдать их за родных детей, то никто бы не усомнился, что это так.

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Подруга Могилевской также утверждает, что замужество и материнство заметно изменили Наталью. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Мне кажется, что Наталья Могилевская – тот редкий человек, который на пересечении военных перекрестков нашел себя – в личной жизни так точно, – говорит Лада Лузина. – Понятно, что дети – это непросто, огромная ответственность. Еще и сейчас, в период максимального дисбаланса. Задач очень много, но она решает их с удовольствием и интересом – это видно. Еще она стала гораздо более спокойной, нашла свою точку равновесия".

"Я знаю, что Наталья не показывает детей, но надеюсь, она меня не убьет, если скажу одну вещь, – продолжает писательница. – Удивительно, но девочки настолько похожи на Наталью, что если бы она решила выдать в публичное пространство историю, что это ее родные дети, все бы поверили. И я очень уважаю ее позицию, что у дочерей – своя история и они имеют право сами ее рассказать, когда вырастут. Или никогда не рассказывать, если так решат".

Лада Лузина также вспомнила, как Наталья познакомилась со своим теперешним мужем: "Не в Киеве, а в таком месте, где не во время военных действий вряд ли бы пересеклись". А также добавила, что считает историю того, как Наталья стала мамой, удивительной: "Для меня это удивительная история. Раз – и родилось намерение, хотя раньше такая тема не поднималась. А появились эти девочки – и возникло молниеносное решение".

Писательница говорит, что жизнеутверждающих историй во время войны в кругу ее друзей собралось немало: "Одна моя подруга в эти страшные годы обрела любовь. И она мне однажды сказала фразу: "Я благодарна войне". Меня от этих слов просто передернуло, потому что это оксюморон, очень противоречивое понятие. И моя душа это отвергает. Хотя технически я понимаю, что хотела сказать. Она не радуется войне, а констатирует, что именно в это время случилась ее судьба и она встретила свою половинку. И не она одна".

Полное интервью с самой мистической писательницей Украины Ладой Лузиной читайте на OBOZ.UA в среду, 16 октября.

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