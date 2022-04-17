Позитив оправдал Потапа, который до войны уехал за границу и не вернулся

Украинский певец Позитив оправдал продюсера Потапа за то, что тот не вернулся в Украину во время войны, хотя уехал еще до 24 февраля. Артист заверил, что его друг много помогает украинцам там, где он сейчас находится.

Следует отметить, что Позитив лояльного мнения и о других звездах, поддерживающих Украину из-за границы. Такой комментарий раздался в интервью "Звездному пути" на телеканале "Украина" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Экс-участник группы "Время и Стекло" заверил, что держит связь с бывшим продюсером и знает, что он активно помогает согражданам на информационном и творческом фронте.

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"Он очень занят. Я знаю, что он очень многое делает там, пытается как-то помогать. Я с ним списываюсь периодически, но он всегда какой-то вымотаный. Мы на связи, но пытаюсь писать ему только по делам", – сказал артист.

Позитив подчеркнул, что Потап скоро возобновит свою музыкальную деятельность, чтобы продолжать доносить до мира правду в песнях, а также выплачивать заработную плату оставшимся в Украине членам команды.

Певец добавил, что сейчас продюсеру присылают много гневных комментарии из-за того, что он не возвращается на Родину, и звезда считает это неправильным.

По мнению Позитива, во время войны артистам нужно как никогда объединяться, чтобы создавать мощный тыл для украинцев за границей: благотворительные концерты, волонтерские организации, работа со СМИ и т.д.

"Многие люди так сверху на это все смотрят и говорят: "Ну ты там сидишь, вот и сиди". Не надо травить. Вы же видите, что даже те, кто за границей, они включились, помогают. Очень много артистов работают с волонтерами и помогают и финансово, и связями", – рассказал певец.

Стоит добавить, что он не рассекретил страну, где сейчас проживает Потап. Поклонникам известно только, что он ежедневно ведет борьбу на информационном фронте, отвечая пропагандистам, и рассказывая правду о зверствах оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, продюсер обратился к российским звездам после трагедии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах. Рэппер попросил прекратить переписывать патриотические тексты из методички и призвал остановить войну.