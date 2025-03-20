'Мы не звоним друг другу'. Наталья Денисенко рассказала, как война изменила ее мужа-военного

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко ("Крепосная", "Век Якова", "Село на миллион", "Домик на счастье", "Когда ты выйдешь замуж?") призналась, что война изменила ее мужа – тоже известного актера Андрея Фединчика. Артист с начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ.

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В интервью OBOZ.UA Наталья Денисенко объяснила, почему не звонит по телефону любимому на службу. И что его будет ждать, если не ответит хотя бы на одно ее сообщение.

"Я испытываю к нему тотальное уважение, – признается актриса. – Он всегда был сильным человеком, но война открыла в нем еще больше выдержки, мужества и мудрости. Восторгаюсь тем, как он держится, как находит в себе силы быть опорой для других даже в самые трудные моменты. Мы не так часто видимся, как хотелось бы, но я ценю каждую встречу".

Артистка говорит, что во время войны в ее семье зародились новые семейные традиции: "Особенно начинаешь ценить простые моменты, которые раньше казались обыденными. Мы не звоним друг другу – мой муж никогда не любил долгих разговоров по телефону. Обычно это аудиосообщение или видео. Например, я записываю что-то о нашем сыне Андрюше – как у него дела, что его интересует, какие у него новые открытия. В ответ муж тоже посылает видео или голосовое сообщение. В этих коротких обращениях нет лишних слов, но главное – забота, тепло и ощущение, что мы все равно рядом, даже на расстоянии".

Актриса уже давно предупредила мужа, что если он не ответит хотя бы на одно ее сообщение, поедет его искать. Сейчас подтверждает: так и будет: "Я уверена, что каждая женщина, у которой мужчина на фронте, меня поймет. Когда внезапно исчезает связь, внутри будто сжимается – это ощущение тревоги, которое невозможно ни приглушить, ни переключиться на что-то другое. В такие моменты разум отступает на второй план, и ты готова сделать все, чтобы узнать, что с твоим родным человеком все хорошо. Для меня как женщины это естественная реакция, когда волнуюсь".

Полное интервью с Наталией Денисенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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