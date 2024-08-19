'Мы не можем отследить, кто нас снимает'. Ольга Сумская вступилась за Тараса Цымбалюка после скандала с русским языком

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская прокомментировала скандал с участием своего коллеги Тараса Цымбалюка. Актриса назвала ситуацию неприятным случаем и отметила, что украинские знаменитости должны контролировать каждое свое слово.

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Своим мнением она поделилась с журналисткой Наталией Тур для Люкс ФМ. "Мы не можем отследить, кто нас снимает где-то на вечеринке, хотя сегодня нужно контролировать каждое слово. Тарасик, он преданный украинец, он патриот", – объяснила Сумская, защищая Цымбалюка.

Знаменитость добавила, что актеры должны воспитывать граждан и нести нарратив любви и преданности украинскому языку. "Ну как мы можем запретить, что я буду кричать на людей, вопить, воспитывать? – сказала актриса. – Я родилась в украиноязычной семье, я украиноязычная с детства. Тарас так же, он украинец на 100%".

Напомним, в июле 2024 года в сети показали видео, где звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Женский врач. Новая жизнь" отдыхает в компании скандального блогера Анны Алхим, которая игнорирует войну и презирает украинских воинов. На ролике можно было услышать песни на языке врага, а также русский от самого Цымбалюка.

Впоследствии актер извинился за инцидент, призвав инфлюэнсеров "быть бдительными". Знаменитость также обвинил украинских журналистов в некачественном "пиаре" и "хромающем уровне профессионализма". Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тарас Цымбалюк объяснил, почему не служит в ВСУ после полученной повестки: "Это не все понимают".

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