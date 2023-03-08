''Мы можем купить себе цветы'': Джамала поздравила поклонниц, перепев ''гимн'' женщин Майли Сайрус. Видео

Украинская исполнительница и победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала по случаю Международного женского дня решила порадовать своих поклонниц. Знаменитость записала кавер на хит американской певицы Майли Сайрус под названием Flowers ("Цветы"). Фанаты оценили оригинальный подарок звезды.

Видео дня

Роликом Джамала поделилась в своем Instagram. В блестящем платье и солнцезащитных очках вокалистка исполнила перед камерой композицию американки. Этот трек стал своеобразным "гимном" сильных и независимых женщин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Майли Сайрус посвятила сингл неудачным отношениям с актером Лиамом Хемсвортом. Жизнеутверждающий припев она превратила в аффирмацию для тех, кто хочет восстановиться после тяжелого расставания с любимым. В нем селебрити поет о том, что для счастья ей не нужен мужчина, ведь девушка сама может купить себе цветы или пуститься в пляс.

"Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам под силу все. А еще, можем быть крейзи, когда захотим", – написала под видео Джамала. Ее подписчики расхвалили кавер, отметив, что она должна записать студийную версию и выложить на стриминговые платформы.

"Какое прекрасное исполнение, как я горжусь нашими артистами", "Просто мегакруто, уже 15 раз послушала", "Когда фит с Майли?", "Эта песня будто бы создана для вашего голоса", "Вас можно слушать вечно", "Ваш кавер просто вау, невероятная Джамала", – прокомментировали мини-выступление селебрити пользователи сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, защитница "Азовстали" и парамедик Екатерина Полищук объяснила, почему она не празднует 8 марта и как "Совок" испортил этот день. Она добавила, что считает отвратительной трактовку праздника, которую навязала власть СССР.

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