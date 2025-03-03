Галкин подколол Трампа из-за 'костюма' Зеленского и показал красноречивое фото

Российский шоумен Максим Галкин, с начала полномасштабного вторжения поддерживающий украинцев, подколол президента США Дональда Трампа и его администрацию из-за отсутствия делового костюма у Владимира Зеленского, на что обратили внимание во время приезда президента Украины в Белый дом в Вашингтоне, США. Именно поэтому россиянин решил продемонстрировать красноречивое фото со встречи украинца с королем Великобритании Чарльзом III.

Видео дня

Максим Галкин опубликовал в Instagram это фото и отметил, что в отличие от Трампа монарх не капризничал по поводу внешности президента Украины. Стоит отметить, что Чарльз III был одет в деловой костюм во время встречи.

"Ты смотри, что творится, а Чарльза III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества по Виндзорской династии, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме", – отметил Максим Галкин.

На опубликованном фото король Британии и президент Украины позируют вместе на фото и даже улыбаются в камеру. Как уже отмечалось, Чарльз III был одет в серый деловой костюм в то время, как Владимир Зеленский имел на себе почти ту самую унитарную одежду, в которой он побывал в Белом доме.

Напомним, что в Белом доме во время разговора с Владимиром Зеленским между ним и журналистом произошел спор насчет внешнего вида президента Украины. Пресса США цинично поинтересовалась, почему украинец не пришел на встречу в деловом костюме. На это Зеленский ответил: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

Добавим, что советник американского главы Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News также подчеркнул, что президент Украины неправильно одевается. Мол, он был "одет не так, чтобы решать вопросы", связанные с миром.

Ранее OBOZ.UA писал, что на "Оскаре 2025" спародировали встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, а именно момент, когда у президента Украины поинтересовались его деловым костюмом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!