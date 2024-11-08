Мужья сестер Завальских из 'Алиби': кто завоевал сердца топ-звезд 00-х и какие кризисы в браке они пережили

Украинские певицы, звезды 00-х из группы "Алиби" рассекретили, кому удалось завоевать их сердца. Анна Завальская построила счастливый брак с композитором Дмитрием Саратским, а ее младшая сестра Ангелина Завальская стала женой ведущего Александра Колодия.

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Деталями личной жизни исполнительница поделилась в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Артистки признались, что в определенное время им приходилось испытывать сильные кризисы в отношениях, а иногда даже появлялось чувство, что они могут развестись.

Анна Завальская

По словам 42-летней знаменитости, их роман с мужем развивался очень сложно. Первоначально Анна Завальская не видела в Дмитрии Саратском своего будущего избранника.

"Мы познакомились в день моего рождения. Тогда у меня завершились очень неприятные отношения и нас пригласили закрывать детский фестиваль в "Артеке". Я была грустная, мне никого не хотелось видеть, а здесь нужно ехать и выступать. А Дима тогда работал там композитором. Мы оказались в одном самолете. Там он меня увидел впервые и сказал, что несмотря на то, что я была с ярким мейком и на каблуках, он увидел меня без этого всего. Он осознал, что меня нельзя судить "по обложке", я – что-то большее", – поделилась певица.

Звезда призналась, что долгое время видела в композиторе только друга. Сердце артистки растаяло во время совместной поездки во Львов на Новый год. Тогда ситуация сложилась так, что им пришлось жить в одном номере. Дмитрий Саратский не нарушал личные границы артистки, поэтому их отдых прошел очень хорошо. Исполнительница вспомнила, что тогда негативно относилась к прикосновениям от не очень близких людей, однако, когда композитор взял ее за руку, певица почувствовала совершенно новые для себя ощущения.

Супруги состоят в браке 10 лет. Анна Завальская призналась, что за это время им приходилось столкнуться со многими проблемами в отношениях.

"У меня начался кризис, когда родился наш сын Илья. Тогда мы с Димой не планировали брак и детей. У нас просто все постепенно развивалось. И вот когда я вижу эти две полоски, у Димы происходит воспаление нерва на лице. Там была очень сложная ситуация. Я поняла, что и я уязвима, и он тоже. Это был очень болезненный момент, потому что было непонятно, как быть дальше", – рассказала звезда.

Анна Завальская отметила, что тогда ее муж был инициатором многих разговоров, которые помогли сохранить брак. По словам артистки, в их отношениях никогда не было измен, однако ощущались моменты отдаления. У пары было несколько переломных ситуаций, когда они могли разойтись.

"Я уговорила его пожить у моих родителей. Это была ошибка. Для самостоятельного мужчины, который никогда не зависел от родителей, это было сложно. И это привело к отдалению, я сама его спровоцировала. Когда я сказала, что это конец, он забрал вещи и уехал. Я думала, что начну новую историю. Но я боялась до конца все отпустить и сделала шаг на встречу. Тогда он строил дом и сказал переезжать к нему. Это была определенная проверка, потому что там не было ничего, кроме одной комнаты. Просто голые стены. Мы снова делали осторожные шаги на встречу друг другу и тогда начался отсчет моего сознательного выбора", – отметила солистка.

Ангелина Завальская

Отношения Ангелины Завальской с Александром Колодием длятся 15 лет, 14 из которых они женаты. Первая встреча пары состоялась в 2005-м, но тогда ни о каком романе речь даже не шла.

"Прошло три или четыре года, нас с Анной пригласили спеть на Венском балу, а Александр там тоже был. Он хотел со мной познакомиться прямо на мероприятии, но мы спешили, поэтому выступили и через служебный вход ушли. Потом он рассказал, что где-то час ждал меня, чтобы встретить. Со временем он понял, что все-таки найдет меня, потому что это в принципе было не так сложно. Но делать ему ничего не пришлось. Через несколько недель мы увиделись в ресторане и тогда познакомились. Он пригласил меня на свидание", – рассказала звезда.

Отношения пары развивались довольно быстро, ведь уже три месяца спустя влюбленный ведущий сделал певице предложение. По словам Ангелины Завальской, тогда получилось так, что и она и старшая сестра начали строить серьезные отношения, поэтому творческая деятельность группы "Алиби" начала угасать.

"Я не жалею, что погрузилась в семью. Возможно, если бы я тогда не совсем так построила отношения и сказала, что мне и семья важна, и карьера, было бы немного по другому. Но это любовь, когда ты идешь на встречу и на компромиссы. Если бы Александр поставил мне выбор: "Я или твоя работа", я никогда бы не отказалась от работы. Но такого никогда не было", – поделилась звезда.

По словам Ангелины Завальской, в их браке тоже не обошлось без кризисов. Она считает, что одной из самых больших проблем пары при разрешении конфликтов является разное отношение к этому. Певица всегда хочет поговорить, а ее муж наоборот, закрывается в себе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анна Завальская вспомнила, как киевлянин Александр Цекало обижал Украину и угрожал "Алиби".

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