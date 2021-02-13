Муж Сумской рассказал о знакомстве с актрисой и их судьбоносном спектакле

Украинский актер и супруг Натальи Сумской Анатолий Хостикоев рассказал о знакомстве со звездой и об их судьбоносном спектакле, который помог зародить отношения с актрисой.

Хостикоев признался, что первое знакомство с будущей супругой Натальей произошло во время учебы в институте. Тогда, пару поставили играть в одном из студенческих спектаклей, говорится в интервью для издания НВ.

"В театральном институте было очень много красивых девушек, аж глаза разбегались от такой красоты! На последнем курсе, Ирина Молостова, известный режиссер и педагог, поставила спектакль "Вестсайдская история", в массовых сценах были задействованы студенты первых курсов. Спектакль был чрезвычайно популярный не только среди студентов, но и среди театралов Киева. Поэтому студенты младших курсов стремились попасть в массовку. Среди них наиболее примечательной была студентка первокурсница Наталья Сумская. Спортивного телосложения, короткая прическа, выразительные карие глаза, очень пластична и музыкально одаренная, как раз то, что необходимо для мюзикла", – рассказывал артист.

Актер признался, что длительное время он с Сумской был друзьями и только потом у них начались зарождаться романтические отношения.

"Долгое время мы были друзьями, и вдруг ... Вот уже много лет у нас семья, общие интересы, работа, спектакли, кино, отдых, друзья, планы, мечты, путешествия и, наконец, наш сын Слава! Разве я мог тогда в институте подумать, что это девочка станет моей судьбой! Жизнь неожиданная и прекрасная!" – заявил знаменитость.

Стоит отметить, что пара Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев в браке более 20 лет. У них есть общий сын Вячеслав, который также пошел по стопам родителей и стал актером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Сумская рассказала о съемках в исторической драме "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.