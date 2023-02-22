Украинцы пристыдили жену Павлика за откровенные кадры: чем думаете, когда такие фото выставляете?

Жена украинского певца Виктора Павлика Катя Репяхова решила разнообразить свой контент в личном блоге и опубликовать снимки в белье. Однако мало кому понравилась откровенная фотосессия девушки. Фолловеры не стали скрывать своего недовольства, оставив честные комментарии под постом.

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Репяхова обнародовала в Instagram плод ее стараний. Молодая мама позировала перед камерой в достаточно пикантных позах, представ перед фанами в белье и майке. Отметим, у красавицы всегда был скромный контент в социальных сетях, девушка редко позволяла постить кадры даже в купальнике (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Увидеть себя другой", – написала супруга Виктора Павлика и вызвала бурную дискуссию. Поклонники знаменитости утверждают, что ее позы слишком раскрепощенные и ей не стоило выставлять на показ фото такого рода. Другие упрекнули Репяхова в использовании фотошопа, ведь по их словам – на снимках она не похожа сама на себя.

"Люди каждый день погибают, кому эти фото нужны? Они сейчас совсем не ко времени", "Лайк не ставлю, ссори", "Вот что с женщинами жизнь с престарелым мужем делает", "Эта фотосессия могла бы быть в леггинсах. Ну нафига", "Боже, что с вами?", "Не ожидала от вас такого! Всегда нравилась. Но похоже инстасамка победила в вас сегодня", "Чем вы думаете, когда такие фото выставляете? Тем более сейчас", – пишут люди.

Напомним, Репяхова и Павлик поженились в 2020 году. С юного возраста Катя была поклонницей музыканта и посещала каждый его концерт. Супруги воспитывают сына Михаила, который родился летом 2021 года. Сейчас пара задумалась и о втором ребенке. Девушка даже выбрала имя для будущей дочки.

Как писал OBOZREVATEL, подписчики Кати Репяховой не первый раз осуждают ее за "неуместный" контент. Еще в прошлом году девушка опубликовала в своем блоге видео из Европы, на котором, прогуливается с улыбкой на лице по улице Ганновера. Как отреагировали фаны – узнайте в нашем материале.

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