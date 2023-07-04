'Можно пешком Днепр перейти': Могилевская потрясла фанов, показав последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото

Украинская певица Наталья Могилевская посетила город Запорожье. Артистка показала своей миллионной аудитории, что случилось с рекой Днепр после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня. Она не смогла сдержать эмоций, рассказав, что увиденное повергло ее в шок.

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Последствия террористического акта вокалистка продемонстрировала в Instagram. Она отметила, что после разрушения дамбы вода из реки ушла метров на пять и ей удалось прогуляться по дну Днепра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Запорожье. Посмотрите, что произошло с Днепром. Это корни деревьев и раньше это было дно. Видите? Вода ушла после подрыва Каховской ГЭС. Не знаю, метров на пять. Просто, можно пешком Днепр перейти в Запорожье. Ужас!", – поделилась Могилевская.

Знаменитость шокировала кадрами, где видно, насколько обмелел водоем. Городка на воде, где ранее отдыхали люди в летний период, больше нет. Кроме того, в Запорожской области звучит тревога практически каждый час.

"Я на Хортице и я просто в шоке от того, насколько ушла вода. Я сейчас сижу на берегу, где уже была вода. По скалах видно, где раньше была вода. И слышите? Тревога, тревога, тревога... Почти каждый час. Я сейчас стою на дне того, что было раньше Днепром. А на том берегу, видите, видно, что были домики на воде, и смотрите сейчас, что с ними... Тут принимали лодки", – рассказала селебрити.

"Россияне – убийцы всего живого", "Ужасно, в Херсонской области еще хуже", "Как больно. Болит душа за всю Украину и за свой город, котрое с первых дней полномасштабного вторжения в оккупации", "Держимся, восстановим", "Наташенька, я горжусь вами. Вы невероятная, бесстрашная и всегда там, где нужно поддерживать украинцев", "Ужасная картина", – комментируют увиденное поклонники Могилевской.

Как ранее писал OBOZREVATEL, певица Руслана показала архивные кадры Каховской ГЭС. В 2019 году она участвовала в съемке фильма о чистой энергетике, которая проводилась на территории гидроэлектростанции. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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