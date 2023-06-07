'Путин влечет за собой катастрофы глобального масштаба': Руслана показала архивные фото из Каховской ГЭС до подрыва

Популярная певица и первая победительница Евровидения от Украины Руслана эмоционально отреагировала на подрыв Каховской ГЭС россиянами 6 июня. Как оказалось, в 2019 она участвовала в съемке фильма о чистой энергетике, которая проводилась на территории гидроэлектростанции. Теперь эти кадры – всего лишь воспоминания.

Видео дня

Ролик исполнительница разместила в Instagram. Она показала, какой мощной была ГЭС, увидела ее из середины и даже станцевала на крыше здания. Звезда отметила, Россия и ее правитель Путин могут нести только разрушения. Артистка призвала международные организации помочь Украине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Это еще одна демонстрация того, как Россия и Путин влекут за собой катастрофы глобального масштаба! Я призываю международное сообщество содействовать эвакуации гражданского населения и оказать всю необходимую помощь, чтобы минимизировать количество людей, пострадавших от этого акта террора. Я не могу не акцентировать внимание на том, насколько разрушительно может быть наводнение такого масштаба", – написала в личном блоге Руслана.

Селебрити вспомнила паводок в Карпатах в 2008 году и подчеркнула, что сейчас каждая минута может быть решающей. По ее словам, международные ораганизации должны отложить свои второстепенные дела и уделить все свое внимание экоциду, совершенному РФ.

"В 2019 году на Каховской ГЭС снимали эпизод фильма о чистой энергетике. А теперь эти кадры – просто архивные кадры...", – закончила свой пост Руслана.

Недавно OBOZREVATEL показал реакцию украинских звезд на подрыв Каховской ГЭС. Знаменитости возмущены преступлением россиян, отмечая, что у них нет ничего святого. Артисты подчеркнули – наши "соседи" только и могут, что разрушать, убивать и насиловать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!